Омская область потеряла позиции в социально-экономическом рейтинге регионов

Аналитики РИА «Новости» составили рейтинг социально-экономического положения регионов в 2024 году. Омская область по сравнению с прошлым годом опустилась в нем на четыре пункта, заняв 45-е место. В аналогичном рейтинге за 2023 год регион был 41-м.