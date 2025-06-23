Омская область потеряла позиции в социально-экономическом рейтинге регионов

Аналитики РИА «Новости» составили рейтинг социально-экономического положения регионов в 2024 году. Омская область по сравнению с прошлым годом опустилась в нем на четыре пункта, заняв 45-е место. В аналогичном рейтинге за 2023 год регион был 41-м.
В целом регион набрал 47,7 баллов. Ближайшие к нам соседи — республика Крым (44-е место) и Пензенская область (46-е место).
Как поясняют в методологии составители рейтинга, он составлен на основе показателей, характеризующих социально-экономическое положение региона. Источники данных — информация Росстата, Минфина РФ, Банка России, Единого портала бюджетной системы РФ и других официальных ведомств. К примеру, при составлении рейтинга были проанализированы объемы производства товаров и услуг, доходы консолидированных бюджетов, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли. Максимально возможное значение итогового рейтингового балла — 100, минимальное — 1.
Из всех российских регионов ближе всех к идеалу, ожидаемо, оказалась Москва. Город федерального значения набрал 94,99 баллов из ста возможных и занял первое место. Далее следуют Санкт-Петербург и Татарстан. Тройка аутсайдеров выглядит так: республика Тыва, Еврейская автономная область, республика Ингушетия (с конца рейтинга).