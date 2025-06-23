В Волгограде пользователи отмечают массовый сбой интернета

По сообщениям пользователей в социальных сетях, у одних наблюдаются проблемы с мобильной связью, в том числе с интернетом, у других с Wi-Fi. Сильнее всего сбои задели таксистов: навигационные системы сбиваются, направляя пассажиров не по реальным адресам в пределах города, а в другие регионы России.