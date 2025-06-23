В Волгограде пользователи отмечают массовый сбой интернета

По сообщениям пользователей в социальных сетях, у одних наблюдаются проблемы с мобильной связью, в том числе с интернетом, у других с Wi-Fi. Сильнее всего сбои задели таксистов: навигационные системы сбиваются, направляя пассажиров не по реальным адресам в пределах города, а в другие регионы России.
Больше всего жалоб на плохой интернет и связь приходит из Кировского района, однако пользователи из других районов также отмечают некорректную работу соединения. Волгоградцы утверждают, что перебои осложняют использование онлайн-сервисов, в частности такси и навигации, а также платежных терминалов и банкоматов.
Подобные сбои сегодня наблюдаются и в ряде других регионов России — Москве, Санкт-Петербурге, Приморском и Краснодарском краях, Нижегородской области и др. Добавим, что голосовая телефонная связь работает в регионах без перебоев.