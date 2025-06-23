Судебный процесс над экс-главой самарского ГУ МЧС России снова перенесли

Рассмотрение дела экс-главы Главного управления МЧС России по Самарской области Олегом Бойко вновь отложили, уже в третий раз.
Первое заседание должно было состояться 27 мая, но оно сорвалось из-за того, что подсудимый не явился. Второе заседание запланировали на 10 июня, однако и оно не состоялось подсудимых не доставили.
Бойко обвиняют во взятках в размере 25 миллионов рублей. Пока неизвестно, на какое число назначили новое заседание, сообщает ГТРК Самара.
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