Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Судебный процесс над экс-главой самарского ГУ МЧС России снова перенесли

Рассмотрение дела экс-главы Главного управления МЧС России по Самарской области Олегом Бойко вновь отложили, уже в третий раз.

Рассмотрение дела экс-главы Главного управления МЧС России по Самарской области Олегом Бойко вновь отложили, уже в третий раз.

Первое заседание должно было состояться 27 мая, но оно сорвалось из-за того, что подсудимый не явился. Второе заседание запланировали на 10 июня, однако и оно не состоялось подсудимых не доставили.

Бойко обвиняют во взятках в размере 25 миллионов рублей. Пока неизвестно, на какое число назначили новое заседание, сообщает ГТРК Самара.

До 24 июня в нашем телеграм-канале «МК в Самаре» проходит розыгрыш призов. Подпишитесь и успейте поучаствовать!