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Меры безопасности усилили в Нижнем Новгороде из-за случаев заболевания корью

Специалисты Роспотребнадзора уже определили круг контактных лиц и продолжают профилактическую работу.

Источник: Нижегородская правда

В Советском районе Нижнего Новгорода зафиксированы два случая заболевания корью среди детей. В связи с этим специалисты Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области незамедлительно приступили к усилению мер безопасности.

Как сообщили в ведомстве, в учебные учреждения, где обучаются заболевшие дети, направлены предписания о введении дополнительных санитарных мер. В частности, временно ограничено посещение школ учениками и сотрудниками, не имеющими документов о вакцинации против кори или перенесённом заболевании. Также в образовательных организациях проводится заключительная дезинфекция.

Помимо этого, предписания направлены в детские и взрослые поликлиники по месту жительства заболевших. Медучреждениям поручено установить медицинское наблюдение за всеми контактировавшими с заболевшими, а также провести вакцинацию по эпидемическим показаниям.

Специалисты Роспотребнадзора уже определили круг контактных лиц и продолжают профилактическую работу среди населения.

Ситуация с заболеваемостью корью в регионе находится на особом контроле Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.