Меры безопасности усилили в Нижнем Новгороде из-за случаев заболевания корью

Как сообщили в ведомстве, в учебные учреждения, где обучаются заболевшие дети, направлены предписания о введении дополнительных санитарных мер. В частности, временно ограничено посещение школ учениками и сотрудниками, не имеющими документов о вакцинации против кори или перенесённом заболевании. Также в образовательных организациях проводится заключительная дезинфекция.