Глава Башкирии наградил победительницу Всероссийского конкурса «Земский почтальон»

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 23 июня, глава региона Радий Хабиров наградил победительницу Всероссийского конкурса «Земский почтальон». Почетную грамоту в торжественной обстановке вручили жительнице села Родина Гафурийского района Зиле Романовой.
Награждение прошло в Центре управления республикой. Глава Башкирии поблагодарил победительницу конкурса и отметил важность работы почтальонов на благо жителей.
— Ваша работа очень важна для жителей. От всех нас вам большая благодарность. Нам, действительно, есть, чем гордиться, — отметил на церемонии награждения глава Башкирии Радий Хабиров.
Почетными грамотами от правительства Башкирии и званиями «Заслуженный работник связи» наградили и других сотрудников отделений «Почты России» республики.
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