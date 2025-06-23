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Глава Башкирии наградил победительницу Всероссийского конкурса «Земский почтальон»

Зиля Романова из Башкирии стала лучшим «Земским почтальоном» России.

Источник: Комсомольская правда

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 23 июня, глава региона Радий Хабиров наградил победительницу Всероссийского конкурса «Земский почтальон». Почетную грамоту в торжественной обстановке вручили жительнице села Родина Гафурийского района Зиле Романовой.

Награждение прошло в Центре управления республикой. Глава Башкирии поблагодарил победительницу конкурса и отметил важность работы почтальонов на благо жителей.

— Ваша работа очень важна для жителей. От всех нас вам большая благодарность. Нам, действительно, есть, чем гордиться, — отметил на церемонии награждения глава Башкирии Радий Хабиров.

Почетными грамотами от правительства Башкирии и званиями «Заслуженный работник связи» наградили и других сотрудников отделений «Почты России» республики.

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