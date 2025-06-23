Свиньи- «пешеходы» из Ревды правила не нарушили, заявили в ГИБДД

Ранее в СМИ и ряде Telegram-каналов появился отрывок видео из Ревды, как свиньи идут рядом с пешеходным переходом, их пропускают машины. В прессе пошутили, что животные решили повторить знаменитый снимок с обложки альбома Abbey Road группы The Beatles. Отмечалось также, что якобы жители Ревды не один год жалуются на хрюш, которые «ведут себя по-свински»: гуляют по городу, переворачивают мусорные контейнеры и спят в песочницах на детских площадках.