Свиньи- «пешеходы» из Ревды правила не нарушили, заявили в ГИБДД

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Погонщикам стада животных разрешается передвижение по дорогам, если не создаются помехи пешеходам и иным участникам, что и было в случае со свиньями, переходящими проезжую часть в городе Ревда Свердловской области, объяснили РИА Новости в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
Ранее в СМИ и ряде Telegram-каналов появился отрывок видео из Ревды, как свиньи идут рядом с пешеходным переходом, их пропускают машины. В прессе пошутили, что животные решили повторить знаменитый снимок с обложки альбома Abbey Road группы The Beatles. Отмечалось также, что якобы жители Ревды не один год жалуются на хрюш, которые «ведут себя по-свински»: гуляют по городу, переворачивают мусорные контейнеры и спят в песочницах на детских площадках.
«Согласно статье 25-й правил дорожного движения РФ, погонщикам стада животных, скота, разрешается передвижение по дорогам, не создавая помех пешеходам и иным участникам, в соответствии с указанными правилами», — сказала собеседница агентства, отвечая на вопросы, жаловался ли кто-то из водителей на стадо на проезжей части в Ревде и законен ли такой выгул.
«Погонщик с ними ходит», — успокоили в ведомстве.
В управлении по информационной политике мэрии муниципалитета на просьбу РИА Новости прокомментировать данную тему уточнили, что «контролем за сельхозживотными занимается Россельхознадзор». Комментарием Россельхознадзора РИА Новости пока не располагает.