«Хоронить скоро будет негде!»: в Омской области кладбище погрязло в мусоре

Сообщение о горах мусора на кладбище в селе Приветном появилось в телеграм-канале «ЧП Омск» вчера, 22 июня.
«Кладбище в Приветном, так и не вывезли мусор! Это только малая часть свалок — на каждой аллее по 4−5 завалов мусора. Огромные кучи под плакатом “чистоплотного” депутата. Видимо так он представляет чистоту и порядок! Только не отвечайте какое количество кубов вы планируете вывозить», — написал в сердцах анонимный пользователь, разместив подтверждающие слова фотографии.
В комментариях к посту омичи сокрушаются, что с такими темпами накопления мусора, найти последнее пристанище для усопших скоро будет весьма затруднительно. Также комментаторы указывают на ошибку автора поста, который назвал главу местного сельского поселения депутатом. Спустя несколько часов пост прокомментировали представители администрации Омского района, сообщившие, что кладбище будет очищено от мусора к концу июня.