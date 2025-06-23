«Хоронить скоро будет негде!»: в Омской области кладбище погрязло в мусоре

«Кладбище в Приветном, так и не вывезли мусор! Это только малая часть свалок — на каждой аллее по 4−5 завалов мусора. Огромные кучи под плакатом “чистоплотного” депутата. Видимо так он представляет чистоту и порядок! Только не отвечайте какое количество кубов вы планируете вывозить», — написал в сердцах анонимный пользователь, разместив подтверждающие слова фотографии.