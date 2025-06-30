Китаец не оставил невесту после аварии и потери памяти

38-летний Шэнь Лан из китайской провинции Чжэцзян уже десять лет ежедневно заботится о своей супруге Ли Мэй, чьи когнитивные способности после тяжелой автомобильной аварии остались на уровне пятилетнего ребенка. Историю пары рассказали в газете South China Morning Post.
Все началось в 2014 году, незадолго до свадьбы Шэня и Ли. Девушка попала в ДТП, в результате которого получила серьезную травму левой части мозга. В больнице врачи сообщили, что если Ли удастся выжить, она может остаться в вегетативном состоянии, при котором человек не реагирует на окружающий мир.
Несмотря на тяжелый диагноз и мрачные прогнозы врачей, Шэнь умолял медиков не сдаваться. Через три месяца Ли пришла в сознание, но ее состояние оставалось тяжелым. Более того, IQ девушки снизился до уровня пятилетнего ребенка.
Шэнь рассказал, что после несчастного случая он потратил все свои сбережения на лечение Ли. Стоимость реабилитации составляла пять тысяч юаней (54,5 тысячи рублей) в день. Чтобы покрыть расходы, родители Шэнь продали семейный скот и заняли деньги у родственников.
С 2015 года супруги живут в доме престарелых, где Ли получает реабилитацию бесплатно, а Шэнь работает помощником медсестры. За это время мужчина научил жену говорить простые слова и уже много лет помогает ей мыть волосы, которые Ли отказывается стричь.
Шэнь признался, что не считает Ли обузой. «Я стараюсь дать ей все, что могу. Любовь — это и есть чудо», — заключил Шэнь.
Ранее китаец помог жене излечиться от рака благодаря танцам в Интернете и песням.