Китаец не оставил невесту после аварии и потери памяти

Все началось в 2014 году, незадолго до свадьбы Шэня и Ли. Девушка попала в ДТП, в результате которого получила серьезную травму левой части мозга. В больнице врачи сообщили, что если Ли удастся выжить, она может остаться в вегетативном состоянии, при котором человек не реагирует на окружающий мир.