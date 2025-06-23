Чартерную программу из Минска во Вьетнам могут запустить для белорусских туристов осенью

В РСТО напомнили, что 26 апреля 2025 года возобновилась чартерная полетная программа из Москвы в Нячанг, куда долгое время из-за короновируса полеты были ограничены. «Теперь весь туристический рынок Беларуси ждет не менее значимое событие — появление первого в истории прямого рейса из Беларуси на один из вьетнамских курортов. Старт такой программы возможен уже осенью 2025 года. Профессионалы называют возможным пунктом прибытия популярный Нячанг. Но пока официальной информации нет», — отметили в РСТО.