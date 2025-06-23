Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чартерную программу из Минска во Вьетнам могут запустить для белорусских туристов осенью

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для белорусских туристов могут осенью запустить чартерную программу из Минска во Вьетнам. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском союзе туристических организаций.

В РСТО напомнили, что 26 апреля 2025 года возобновилась чартерная полетная программа из Москвы в Нячанг, куда долгое время из-за короновируса полеты были ограничены. «Теперь весь туристический рынок Беларуси ждет не менее значимое событие — появление первого в истории прямого рейса из Беларуси на один из вьетнамских курортов. Старт такой программы возможен уже осенью 2025 года. Профессионалы называют возможным пунктом прибытия популярный Нячанг. Но пока официальной информации нет», — отметили в РСТО.

Туроператор организовал рекламный тур в эту страну. В нем приняли участие 20 турагентов из всех регионов. Белорусские профессионалы турсферы познакомились с гостиничной инфраструктурой трех ключевых регионов — Нячанга, Фантхьета и Камрани. Рекламный тур открывает новые перспективы для развития туристического сотрудничества между Беларусью и Вьетнамом, а также способствует расширению географии путешествий белорусских туристов. Турагенты, побывавшие во Вьетнаме, уверены, что прямой рейс из Минска будет суперпопулярен.

Нячанг — крупнейший курортный город Вьетнама. Он особенно популярен у молодежи и любителей активного отдыха. Высокий сезон для пляжного отдыха длится с марта по сентябрь, когда вероятность дождей минимальна и море спокойно. Здесь есть множество отелей разных категорий, ресторанов, развлекательных заведений и магазинов. Пляжи отличаются широкой песчаной полосой и удобным входом в море.

Достопримечательности Нячанга включают знаменитый остров развлечений Vinpearl — с тематическим парком, ботаническим садом, аттракционами, фонтанами, аква- и зоопарками. Чамские башни По Нагар — уникальный архитектурный комплекс, построенный в VII—XII вв.еках на вершине горы Ку Лао. Этот храмовый комплекс был возведен древним народом чамов, которые исповедовали индуизм. Интересны Остров обезьян, живописные водопады Ба Хо. Особого внимания заслуживает пагода Лонг Шон с огромной статуей Будды.

Курортный район Камрань отличается более спокойной атмосферой и расположен всего в 10−15 минутах езды от аэропорта. Курорт подходит для романтического отдыха, уединенного времяпрепровождения и семейного отпуска с детьми. Пляжи славятся белоснежным песком и кристально чистой водой.

Фантхьет привлекает туристов своей живописностью и относительно невысокими ценами на проживание. Изначально курорт облюбовали любители водных видов спорта: серфинга, винд- и кайтсерфинга. Оптимальное время для посещения — с ноября по май. Пляжи Фантхьета отличаются особой красотой и широкой песчаной полосой. В 2023 году в Фантхьете открылся парк развлечений с аквапарком. Культурное наследие района представлено древним городом Хойан, мавзолеем императора Минь Манга и дворцом Кесен. Туристы могут насладиться не только пляжным отдыхом, но и погружением в богатую историю и культуру Вьетнама. -