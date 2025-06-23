Чартерную программу из Минска во Вьетнам могут запустить для белорусских туристов осенью

В РСТО напомнили, что 26 апреля 2025 года возобновилась чартерная полетная программа из Москвы в Нячанг, куда долгое время из-за короновируса полеты были ограничены. «Теперь весь туристический рынок Беларуси ждет не менее значимое событие — появление первого в истории прямого рейса из Беларуси на один из вьетнамских курортов. Старт такой программы возможен уже осенью 2025 года. Профессионалы называют возможным пунктом прибытия популярный Нячанг. Но пока официальной информации нет», — отметили в РСТО.
Туроператор организовал рекламный тур в эту страну. В нем приняли участие 20 турагентов из всех регионов. Белорусские профессионалы турсферы познакомились с гостиничной инфраструктурой трех ключевых регионов — Нячанга, Фантхьета и Камрани. Рекламный тур открывает новые перспективы для развития туристического сотрудничества между Беларусью и Вьетнамом, а также способствует расширению географии путешествий белорусских туристов. Турагенты, побывавшие во Вьетнаме, уверены, что прямой рейс из Минска будет суперпопулярен.
Нячанг — крупнейший курортный город Вьетнама. Он особенно популярен у молодежи и любителей активного отдыха. Высокий сезон для пляжного отдыха длится с марта по сентябрь, когда вероятность дождей минимальна и море спокойно. Здесь есть множество отелей разных категорий, ресторанов, развлекательных заведений и магазинов. Пляжи отличаются широкой песчаной полосой и удобным входом в море.
Достопримечательности Нячанга включают знаменитый остров развлечений Vinpearl — с тематическим парком, ботаническим садом, аттракционами, фонтанами, аква- и зоопарками. Чамские башни По Нагар — уникальный архитектурный комплекс, построенный в
Курортный район Камрань отличается более спокойной атмосферой и расположен всего в 10−15 минутах езды от аэропорта. Курорт подходит для романтического отдыха, уединенного времяпрепровождения и семейного отпуска с детьми. Пляжи славятся белоснежным песком и кристально чистой водой.
Фантхьет привлекает туристов своей живописностью и относительно невысокими ценами на проживание. Изначально курорт облюбовали любители водных видов спорта: серфинга, винд- и кайтсерфинга. Оптимальное время для посещения — с ноября по май. Пляжи Фантхьета отличаются особой красотой и широкой песчаной полосой. В 2023 году в Фантхьете открылся парк развлечений с аквапарком. Культурное наследие района представлено древним городом Хойан, мавзолеем императора Минь Манга и дворцом Кесен. Туристы могут насладиться не только пляжным отдыхом, но и погружением в богатую историю и культуру Вьетнама. -