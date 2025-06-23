Мишустин рассказал о планах по реализации молодежной политики

«Особое внимание уделим и молодым семьям, чтобы они могли получать помощь в решении жилищных вопросов, а также совмещать воспитание детей с учёбой, работой и карьерой. Ещё одно значимое направление — привлечение современного поколения к здоровому образу жизни, занятиям спортом, физкультурой. Для тех, кто хочет лучше узнать свою страну, нашу историю и культуру, будем открывать и новые туристические маршруты», — пообещал премьер.