Мишустин рассказал о планах по реализации молодежной политики

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Правительство подготовило план мероприятий по выполнению Стратегии реализации молодежной политики, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«В субботу будет отмечаться День молодёжи… В России практически четверть жителей — это граждане от 14 до 35 лет. И правительство формирует условия для их всестороннего развития. На решение такой задачи нацелен в том числе подготовленный план мероприятий по выполнению Стратегии реализации молодёжной политики», — сообщил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
В рамках него в России и дальше будут создавать возможности для юношей и девушек во всех регионах страны раскрывать свой потенциал, проявить таланты, активно участвовать в общественно значимых проектах, пробовать себя в волонтёрской деятельности.
«Особое внимание уделим и молодым семьям, чтобы они могли получать помощь в решении жилищных вопросов, а также совмещать воспитание детей с учёбой, работой и карьерой. Ещё одно значимое направление — привлечение современного поколения к здоровому образу жизни, занятиям спортом, физкультурой. Для тех, кто хочет лучше узнать свою страну, нашу историю и культуру, будем открывать и новые туристические маршруты», — пообещал премьер.
Он также считает важным оказывать молодежи поддержку при выборе профессии, с приобретением дополнительных навыков, нужных в работе, и при дальнейшем трудоустройстве.
«Важно, чтобы все мероприятия стратегии были своевременно реализованы. И, пользуясь случаем, хочу поздравить нашу молодёжь с праздником», — добавил Мишустин.