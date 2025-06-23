В Абхазии уволили чиновницу Лакербая после слов о нищих туристах

«Это не является позицией министерства. Понятно, что в туротрасли, как и в любой другой, проблем много, но это не значит, что мы выбираем туриста, которого мы хотим видеть в Абхазии. Мы рады всем гостям, которые приезжают в нашу страну», — уточнил министр.