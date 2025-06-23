Перенос маршрутов на Центральный автовокзал в Ростове признали законным

В Ростове-на-Дону признали законным перенос маршрутов на автовокзал «Центральный». К такому выводу пришли по итогам слушаний в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде.
Ситуацию повторно рассмотрели после того, как предыдущее решение Арбитражного суда Ростовской области от 27 декабря 2024 года обжаловали перевозчики. Они заявили, что «не были привлечены к участию при рассмотрении дела судом первой инстанции».
Напомним, в прошлом году ООО «Ростдонавтовокзал» выиграл слушания с министерством транспорта региона. Тогда истец оспаривал изменение начального и конечного пунктов в реестре межмуниципальных маршрутов, а также выдачу свидетельств и карт по обновленным направлениям.
Речь шла о рейсах, соединяющих Ростов-на-Дону с Волгодонском, Шахтами, Новошахтинском, с поселками Персиановский, Зимовники, Коврино, станицами Заветное, Селивановская, Багаевская, а также с хуторами Арпачин и Елкин.
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