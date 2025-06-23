Сохранить молодость и красоту на долгие годы: как ухаживать за кожей в 50+

— После 50 лет можно делать абсолютно любые косметологические процедуры. Я советую проходить не менее трех курсов мезотерапии и биоревитализации в год. Курс состоит из трех процедур с интервалом в одну или полторы недели. Также существуют интересные препараты, которые содержат синтетические стимуляторы стволовых клеток и с пептидами. Многое зависит и от состояния кожи. В зависимости от того, жирная она или сухая, подбираются необходимые витаминные коктейли, — пояснила Егорова.