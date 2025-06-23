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В Самарской области начали проверять состояние детских площадок

Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о начале мониторинга состояния детских площадок региона.

Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о начале мониторинга состояния детских площадок региона. Такое решение было принято на основании поступающих жалоб от жителей Самарской области.

Вячеслав Федорищев поручил оценить состояние детских площадок в регионе. О б этом он сообщил 23 июня в своем телеграм-канале. На состояние площадок ему пожаловались жители области.

«Вы сообщаете в комментариях, что не все проблемные объекты охвачены вниманием глав муниципалитетов. Прошу всех руководителей довести до жителей график объезда детских площадок с датами и адресами», — сообщил Вячеслав Федорищев.

Губернатор также призвал жителей области принять активное участие и прямо на месте высказывать главам муниципалитетов свои предложения.

Чтобы работа по оценке состояния детских площадок выполнялась максимально эффективно глава региона попросил подписчиков оставлять проблемные адреса в комментариях в его официальном аккаунте во Вконтакте.

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