«Я — Чебурашка. Я вас взломал». Белорусские турфирмы предупредили о клиенте, который забронировал номера в дорогом отеле, а потом требовал перевести ему деньги

Как выяснилось, накануне описанных событий один из клиентов сидел рядом с рабочим местом одной из сотрудниц и, ожидая оформления другой поездки, запомнил логин и пароль со стикера, который и висел на ее мониторе. А дальше, из дома, по этим данным человек вошел в систему и сделал фиктивные брони.