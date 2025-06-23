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Умер Юрий Парфенов, джазмен и трубач группы «АукцЫон»

Музыкант группы «АукцЫон» Юрий Парфенов умер на 80-м году жизни.

Источник: соцсети

На 80-м году жизни скончался выдающийся джазовый музыкант, заслуженный артист России Юрий Парфенов, более десяти лет игравший в культовой группе «АукцЫон». О печальном событии сообщили коллеги музыканта на странице коллектива во «ВКонтакте»:

— Умер Юра Парфенов. Осиротели в одночасье.

Парфенов родился в 1946 году в Башкирии, окончил Ташкентскую консерваторию и прошел путь от оркестра Олега Лундстрема до фри-джазового ансамбля «Три О» Сергея Летова. В 2011 году он присоединился к «АукцЫону», став важной частью уникального звучания группы.

За свою карьеру музыкант выступал на лучших джазовых фестивалях мира — от США до Китая, оставив после себя богатое творческое наследие. Коллеги и поклонники вспоминают Парфенова как виртуозного трубача и яркого представителя российской джазовой сцены.