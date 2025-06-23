Умер Юрий Парфенов, джазмен и трубач группы «АукцЫон»

На 80-м году жизни скончался выдающийся джазовый музыкант, заслуженный артист России Юрий Парфенов, более десяти лет игравший в культовой группе «АукцЫон». О печальном событии сообщили коллеги музыканта на странице коллектива во «ВКонтакте»:
— Умер Юра Парфенов. Осиротели в одночасье.
Парфенов родился в 1946 году в Башкирии, окончил Ташкентскую консерваторию и прошел путь от оркестра Олега Лундстрема до фри-джазового ансамбля «Три О» Сергея Летова. В 2011 году он присоединился к «АукцЫону», став важной частью уникального звучания группы.
За свою карьеру музыкант выступал на лучших джазовых фестивалях мира — от США до Китая, оставив после себя богатое творческое наследие. Коллеги и поклонники вспоминают Парфенова как виртуозного трубача и яркого представителя российской джазовой сцены.