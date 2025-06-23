Эксперт предупредил о главной опасности прослушивания громкой музыки в наушниках

Прослушивание музыки на высокой громкости в наушниках может негативно сказаться на когнитивных функциях, включая память и концентрацию. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил хирург Александр Умнов.
— Когда звук слишком громкий, мозг вынужден задействовать дополнительные нейроны для обработки шума, отвлекая ресурсы от других задач, — пояснил специалист. — В итоге ухудшается запоминание информации, снижается внимание, а решение интеллектуальных задач усложняется.
Кроме того, по словам Умнова, громкая музыка провоцирует выброс гормонов стресса, повышает раздражительность и приводит к переутомлению. Особенно вредными могут быть треки с монотонным ритмом и неразборчивым текстом — они «зацикливают» мозг, снижая активность нервных клеток.
Однако не вся музыка оказывает негативное влияние. Классические произведения, такие как сочинения Моцарта или Морриконе, стимулируют эмоции, память и творческие способности. Они способствуют образованию новых нейронных связей и даже могут оказывать успокаивающий эффект.