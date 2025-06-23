Эксперт предупредил о главной опасности прослушивания громкой музыки в наушниках

Кроме того, по словам Умнова, громкая музыка провоцирует выброс гормонов стресса, повышает раздражительность и приводит к переутомлению. Особенно вредными могут быть треки с монотонным ритмом и неразборчивым текстом — они «зацикливают» мозг, снижая активность нервных клеток.