Профессиональное медицинское сообщество Прикамья обсудило задачи на текущий год

В рамках реализации федерального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания» для Пермского края утверждены целевые показатели, они взяты на контроль, рассказала министр здравоохранения региона Анастасия Крутень: «Для обеспечения доступности оказания медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С в Пермском крае созданы четыре межрайонных и один региональный центр, определена маршрутизация. В текущем году запланировано обеспечить препаратами в амбулаторных условиях более 2,5 тысячи пациентов с хроническим вирусным гепатитом С и 579 человек — в условиях дневного стационара. Для этого дополнительно к федеральному финансированию по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина было выделено 500 млн рублей».