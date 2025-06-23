Профессиональное медицинское сообщество Прикамья обсудило задачи на текущий год

Около 700 делегатов собрал в Перми ХII Съезд врачей Пермского края. Ключевой темой стали задачи, стоящие перед краевым министерством здравоохранения на 2025 год, и главная среди них — достижение медико-демографических показателей. Губернатор Дмитрий Махонин принял участие в работе съезда.
Съезд ежегодно становится площадкой, на которой подводятся итоги работы отрасли здравоохранения и обсуждаются задачи на будущее, отметил глава Прикамья в своем тг-канале: «В этом году в центре внимания — цели и планы нового нацпроекта “Продолжительная и активная жизнь”, внедрение цифровых технологий в медицину, борьба с гепатитом С, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Гордимся успехами и трудом наших врачей! Спасибо каждому за профессионализм и заботу о пациентах».
В этом году профессиональному сообществу предстоит продолжить работу по достижению стратегических целей, закрепленных в нацпроекте «Продолжительная и активная жизнь», например, продолжить борьбу с ВИЧ-инфекцией, туберкулезом, гепатитом С и другими заболеваниями: в планах на 2025 год — значимое сокращение заболеваемости.
В рамках реализации федерального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания» для Пермского края утверждены целевые показатели, они взяты на контроль, рассказала министр здравоохранения региона Анастасия Крутень: «Для обеспечения доступности оказания медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С в Пермском крае созданы четыре межрайонных и один региональный центр, определена маршрутизация. В текущем году запланировано обеспечить препаратами в амбулаторных условиях более 2,5 тысячи пациентов с хроническим вирусным гепатитом С и 579 человек — в условиях дневного стационара. Для этого дополнительно к федеральному финансированию по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина было выделено 500 млн рублей».
В числе приоритетов остаются вопросы повышения рождаемости и сохранения репродуктивного потенциала жителей региона. По проекту «Охрана материнства и детства» предполагается до 80% увеличить охват детей в возрасте 0−17 лет с впервые установленными диагнозами по результатам проведения профилактических медицинских осмотров. Треть взрослого населения Прикамья до 49 лет должна пройти «репродуктивную диспансеризацию».
Еще одна важная тема — сохранение и привлечение кадров в государственный сектор здравоохранения Пермского края. Глава минздрава подчеркнула, что впервые удалось добиться видимых результатов в вопросе обеспечения медорганизаций средним медицинским персоналом.
В рамках коллегии ХII Cъезда врачей также прошло торжественное награждение отличившихся представителей отрасли здравоохранения. Восемь медицинских работников награждены за многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области здравоохранения нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Медалью «Трудовая гордость Пермского края» за значительный вклад в сферу здравоохранения и многолетний добросовестный труд награждена заведующая детским поликлиническим отделением, врач-педиатр, врач-кардиолог Чернушинской районной больницы Марина Кобелева. Полный список награжденных — здесь.