Абитуриенты подали уже более 160 тысяч заявлений через «Госуслуги»

Так, первым, кто подал заявление, стал молодой человек из города Шахты Ростовской области, который поступал в Донской государственный технический университет — как рассказали в Минцифры, процесс подачи занял у него 50 секунд. В этом году сервис «Поступление в вуз онлайн» позволяет абитуриентам подобрать вуз или специальность, учитывая результаты ЕГЭ, форму обучения, наличие общежития и другие параметры. Этой функцией воспользовались более 100 тысяч человек.