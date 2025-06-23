Абитуриенты подали уже более 160 тысяч заявлений через «Госуслуги»

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские абитуриенты со старта приемной компании 20 июня через «Госуслуги» подали уже более 160 тысяч заявлений на поступления — это вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.
«Приемная кампания стартовала 20 июня. К 16:00 мск 23 июня с помощью сервиса “Госуслуг” “Поступление в вуз онлайн” абитуриенты подали уже свыше 160 тысяч заявлений. Это в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В среднем сейчас поступающие с помощью сервиса направляют в вузы до 2 тысяч заявлений в час», — сказано в сообщении.
Так, первым, кто подал заявление, стал молодой человек из города Шахты Ростовской области, который поступал в Донской государственный технический университет — как рассказали в Минцифры, процесс подачи занял у него 50 секунд. В этом году сервис «Поступление в вуз онлайн» позволяет абитуриентам подобрать вуз или специальность, учитывая результаты ЕГЭ, форму обучения, наличие общежития и другие параметры. Этой функцией воспользовались более 100 тысяч человек.
В топ-5 городов и регионов, в учебные заведения которых чаще всего подают заявления, вошли Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Новосибирская и Ростовская области.
«Приемная кампания на бюджет по основным уровням образования продлится до 25 июля, на платные отделения — по решению вуза. Сроки приема в магистратуру и аспирантуру учебные заведения устанавливают сами, но приемная кампания в магистратуру должна завершиться не позднее 20 августа», — добавили в Минцифры.