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Последние новости к вечеру 23 июня 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 23 июня 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 23 июня — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 23 июня 2025 года.

Путин назвал удары по Ирану «не имеющими оправдания»

Источник: Пресс-служба Президента России

Путин назвал удары США по Ирану неспровоцированной агрессией и заявил, что Москва предпринимает усилия для оказания помощи Тегерану. США атаковали три иранских ядерных объекта в ночь на 22 июня.

ВС РФ нанесли удар по военным объектам в Киевской области

Источник: РИА "Новости"

Российские войска ночью нанесли удар по объектам ВПК Украины в Киевской области, включая арсенал ВМС и инфраструктуру военного аэродрома. Использовались высокоточное оружие и БПЛА, заявило Минобороны РФ.

СК завершил расследование дела о теракте в «Крокусе»

Источник: РИА "Новости"

СКР завершил расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Фигурантами проходят 19 человек, включая членов «Вилаят Хорасан» (террористическая организация запрещена в РФ). Их обвиняют в терроризме, изготовлении взрывчатки и огнестрельного оружия и фиктивной постановке на учет иностранца по месту пребывания в России.

Белый дом объяснил слова Трампа о смене режима в Иране

Источник: Reuters

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что Трамп просто задал вопрос, почему иранский народ не восстанет против «жестокого террористического режима», если власти страны откажутся свернуть свою ядерную программу или вести переговоры. Она подчеркнула, что Вашингтон по-прежнему заинтересован в дипломатическом урегулировании.

Венгрия и Словакия заблокировали 18-й пакет санкций против РФ

Источник: Reuters

Венгрия и Словакия предотвратили принятие 18-го пакета санкций ЕС против России, заявил Сийярто. Основным мотивом стало намерение защитить национальные интересы в сфере энергетики.

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