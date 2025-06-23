Последние новости к вечеру 23 июня 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 23 июня 2025 года.
Путин назвал удары по Ирану «не имеющими оправдания»
Путин назвал удары США по Ирану неспровоцированной агрессией и заявил, что Москва предпринимает усилия для оказания помощи Тегерану. США атаковали три иранских ядерных объекта в ночь на 22 июня.
ВС РФ нанесли удар по военным объектам в Киевской области
Российские войска ночью нанесли удар по объектам ВПК Украины в Киевской области, включая арсенал ВМС и инфраструктуру военного аэродрома. Использовались высокоточное оружие и БПЛА, заявило Минобороны РФ.
СК завершил расследование дела о теракте в «Крокусе»
СКР завершил расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Фигурантами проходят 19 человек, включая членов «Вилаят Хорасан» (террористическая организация запрещена в РФ). Их обвиняют в терроризме, изготовлении взрывчатки и огнестрельного оружия и фиктивной постановке на учет иностранца по месту пребывания в России.
Белый дом объяснил слова Трампа о смене режима в Иране
Пресс-секретарь Белого дома заявила, что Трамп просто задал вопрос, почему иранский народ не восстанет против «жестокого террористического режима», если власти страны откажутся свернуть свою ядерную программу или вести переговоры. Она подчеркнула, что Вашингтон по-прежнему заинтересован в дипломатическом урегулировании.
Венгрия и Словакия заблокировали 18-й пакет санкций против РФ
Венгрия и Словакия предотвратили принятие 18-го пакета санкций ЕС против России, заявил Сийярто. Основным мотивом стало намерение защитить национальные интересы в сфере энергетики.