«Белтелеком» предупредил о новом логотипе и появлении сокращенного названия БТК

В новый логотип вошли два элемента. Это знак (стилизованная комбинация спирали ДНК в сочетании с символом постоянного развития) и название бренда. Фирменный шрифт и цветовая гамма сменились у «Белтелекома» на глубокий фиолетовый оттенок. Также впервые появляется сокращенное название компании — БТК.