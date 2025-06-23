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«Белтелеком» предупредил о новом логотипе и появлении сокращенного названия БТК

«Белтелеком» предупредил о новом логотипе и сокращенном названии.

Источник: Комсомольская правда

«Белтелеком» рассказал о ребрендинге к 30-летию со дня основания — новом логотипе и появлении сокращенного названия БТК. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Алексей Ивашкин, пишет агентство «Минск-Новости».

В новый логотип вошли два элемента. Это знак (стилизованная комбинация спирали ДНК в сочетании с символом постоянного развития) и название бренда. Фирменный шрифт и цветовая гамма сменились у «Белтелекома» на глубокий фиолетовый оттенок. Также впервые появляется сокращенное название компании — БТК.

По словам Ивашкина, данный ребрендинг — не только обновление логотипа или цветов.

— Это отражение тех глубинных и масштабных изменений, которые уже проходят в компании, — говорит гендиректор. — И новый слоган «Твой оператор — твои возможности» отражает нашу эволюцию.

Кроме того, «Белтелеком» сказал про свой выход на рынок мобильной связи в 2026 году.

Тем временем белорусские турфирмы предупредили о клиенте, который забронировал номера в дорогом отеле, а потом требовал перевести ему деньги.