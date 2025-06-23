Уволена сотрудница министерства туризма Абхазии, критиковавшая экономных туристов

«Мы не получим тот доход, который планировали. Тот турист, который приезжает за 300 рублей, я вас уверяю, ничего не купит. Он будет стоять в очереди за стаканом сока, воды в отеле, на улице ничего не купит. Они приезжают, покупают “Дошираки”, а мы хотим, чтобы они покупали сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию», — заявила чиновница.