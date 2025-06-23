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Уволена сотрудница министерства туризма Абхазии, критиковавшая экономных туристов

В Абхазии уволили представителя министерства туризма Кристину Лакербаю после ее высказывания о том, что туристы, которые экономят на сувенирах и питаются лапшой быстрого приготовления, не нужны республике. Это заявление вызвало широкую критику в социальных сетях со стороны как местных жителей, так и россиян.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

На встрече с президентом Абхазии Бадрой Гунбой министр туризма Астамур Логуа сообщил об увольнении сотрудницы ведомства, которая ранее критиковала туристов за покупку «Доширака» и экономию на сувенирах.

Кристина Лакербая, бывший начальник отдела лицензирования минтуризма Абхазии, выступила с заявлением 21 июня во время круглого стола в Сухуме.

«Мы не получим тот доход, который планировали. Тот турист, который приезжает за 300 рублей, я вас уверяю, ничего не купит. Он будет стоять в очереди за стаканом сока, воды в отеле, на улице ничего не купит. Они приезжают, покупают “Дошираки”, а мы хотим, чтобы они покупали сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию», — заявила чиновница.

Она отметила, что республика не заинтересована в туристах, которые экономят и не покупают местные товары. Ее заявление спровоцировало критику в социальных сетях, недовольство выразили как жители Абхазии, так и граждане России.

Ранее мы сообщали, что в министерстве туризма Абхазии заявили, что туристы, приезжающие «за 300 рублей», не нужны республике, поскольку не покупают сувениры и питаются лапшой быстрого приготовления.