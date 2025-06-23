В Госдуму внесли проект о полном запрете продажи электронных сигарет

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму пакет законопроектов, которыми предлагается ввести полный запрет на продажу никотинсодержащей продукции и административную ответственность за оптовую и розничную реализацию вейпов, электронных сигарет, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Авторами проектов стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 14.53. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, установив штраф за продажу устройств для потребления никотинсодержащей продукции в размере для физических лиц от 20 тысяч до 50 тысяч рублей», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Для должностных лиц такой штраф составит от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до одного миллиона рублей.
За продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним предлагается установить штрафы для физлиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц — от 1,5 миллионов до 2 миллионов рублей.
Ранее Миронов сообщал РИА Новости, что проектами также предлагается запретить оптовую и розничную торговлю устройствами для потребления никотинсодержащей продукции, а для нарушителей установить административную ответственность.