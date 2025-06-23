В Госдуму внесли проект о полном запрете продажи электронных сигарет

«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 14.53. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, установив штраф за продажу устройств для потребления никотинсодержащей продукции в размере для физических лиц от 20 тысяч до 50 тысяч рублей», — говорится в пояснительной записке к проекту.