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В Госдуму внесли проект о полном запрете продажи электронных сигарет

В ГД внесли проекты о полном запрете продажи вейпов и электронных сигарет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму пакет законопроектов, которыми предлагается ввести полный запрет на продажу никотинсодержащей продукции и административную ответственность за оптовую и розничную реализацию вейпов, электронных сигарет, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Авторами проектов стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 14.53. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, установив штраф за продажу устройств для потребления никотинсодержащей продукции в размере для физических лиц от 20 тысяч до 50 тысяч рублей», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Для должностных лиц такой штраф составит от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

За продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним предлагается установить штрафы для физлиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц — от 1,5 миллионов до 2 миллионов рублей.

Ранее Миронов сообщал РИА Новости, что проектами также предлагается запретить оптовую и розничную торговлю устройствами для потребления никотинсодержащей продукции, а для нарушителей установить административную ответственность.