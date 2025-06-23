Еще четыре прикамских школьника сдали ЕГЭ на 100 баллов

Стали известны предварительные результаты ЕГЭ по географии и биологии в Прикамье. В краевом минобре рассказали, что максимальный балл за экзаменационную работу по географии набрали четыре выпускника: Максим Максимов из пермской школы № 7 и Екатерина Щукина из школы дизайна «Точка», Арина Муравьева из Калининской школы (Кунгурский округ) и Матвей Руш из Бабкинской школы (Пермский округ).