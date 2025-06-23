Доступ в центр Кишинева будет ограничен: В столице пройдет марш и митинг

Сегодня вечером в центре столицы временно ограничат движение.
Примария Кишинёва сообщает, что сегодня с 19:00 до 23:00 движение на некоторых улицах в центре столицы будет приостановлено в связи с проведением марша и митинга.
Генеральный инспекторат полиции в указанный период будет обеспечивать общественный порядок и безопасность дорожного движения.
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