С 1 июля 2025 года в Самарском регионе увеличатся тарифы на проезд в электропоездах

Повышение коснётся обычных электричек и скоростных поездов, также изменится стоимость провоза животных.
С 1 июля 2025 года в Самарской области вступят в силу новые тарифы на проезд в пригородных электропоездах. Изменения затронут как обычные электрички, так и скоростные поезда типа «Ласточка» и ЭП2Д.
Для обычных электропоездов установлены следующие расценки:
— Поездка от Самары до станций «Зубчаниновка», «Ягодная», «Конструкторская» будет стоить 30 рублей.
— Первые 10 километров пути обойдутся в 20 рублей, каждый последующий километр — 2 рубля.
Для скоростных поездов («Ласточка» и ЭП2Д) тарифы выше:
— Самара — Зубчаниновка: 52 рубля (27 рублей за первые 10 км + 2,7 ₽/км далее).
— Самара — Ягодная: 42 рубля (23 рубля за первые 10 км + 2,3 ₽/км далее).
— Самара — Липяги: от 38 до 43 рублей в зависимости от категории поезда.
Также изменится стоимость провоза домашних животных (кошек, собак, птиц) — она составит 25% от цены билета на выбранный маршрут.
Новые тарифы утверждены Самарской пригородной пассажирской компанией и вступят в силу с начала июля.
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