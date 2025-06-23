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С 1 июля 2025 года в Самарском регионе увеличатся тарифы на проезд в электропоездах

Повышение коснётся обычных электричек и скоростных поездов, также изменится стоимость провоза животныхС 1 июля 2025 года в Самарской области вступят в силу новые тарифы на проезд в пригородных электропоездах.

Повышение коснётся обычных электричек и скоростных поездов, также изменится стоимость провоза животных.

С 1 июля 2025 года в Самарской области вступят в силу новые тарифы на проезд в пригородных электропоездах. Изменения затронут как обычные электрички, так и скоростные поезда типа «Ласточка» и ЭП2Д.

Для обычных электропоездов установлены следующие расценки:

— Поездка от Самары до станций «Зубчаниновка», «Ягодная», «Конструкторская» будет стоить 30 рублей.

— Первые 10 километров пути обойдутся в 20 рублей, каждый последующий километр — 2 рубля.

Для скоростных поездов («Ласточка» и ЭП2Д) тарифы выше:

— Самара — Зубчаниновка: 52 рубля (27 рублей за первые 10 км + 2,7 ₽/км далее).

— Самара — Ягодная: 42 рубля (23 рубля за первые 10 км + 2,3 ₽/км далее).

— Самара — Липяги: от 38 до 43 рублей в зависимости от категории поезда.

Также изменится стоимость провоза домашних животных (кошек, собак, птиц) — она составит 25% от цены билета на выбранный маршрут.

Новые тарифы утверждены Самарской пригородной пассажирской компанией и вступят в силу с начала июля.

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