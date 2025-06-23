Продавец кровавого мерча: чем больны убивший свою девушку Коэн и его покупатели

— У таких людей, как Коэн, отсутствуют эмпатия и сочувствие к своей жертве и к близким родственникам, для которых смерть Галины могла быть ударом. И то, что после тюремного заключения он открыто глумился над своей жертвой, выпускал футболки, пытался на этом заработать — высшая степень аморальности. Такие черты поведения свойственны социопатам, психопатам. Говорить о психической норме в этом случае невозможно, — уверена врач.