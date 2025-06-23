Продавец кровавого мерча: чем больны убивший свою девушку Коэн и его покупатели

Суд Владивостока оштрафовал Виктора Коэна на 60 тысяч рублей за продажу мерча с отсылками к убийству своей девушки Галины Колядзинской. Он выпускал футболки и другую одежду с изображениями мясорубки, которую использовал, чтобы избавиться от тела девушки, и продавал сувениры с фотографиями с признанием в убийстве на допросе, где он откровенно глумится над покойной. «Вечерняя Москва» узнавала у психиатра, о каких расстройствах может говорить подобное поведение человека.
Что не так с Коэном и покупателями его мерча.
Сам факт жестокого убийства и дальнейшего сокрытия преступления путем расчленения говорит о том, что человек был вменяемым на момент совершения преступления. А значит, у него точно есть какие-либо расстройства личности, рассказала «ВМ» врач-психиатр, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова.
— У таких людей, как Коэн, отсутствуют эмпатия и сочувствие к своей жертве и к близким родственникам, для которых смерть Галины могла быть ударом. И то, что после тюремного заключения он открыто глумился над своей жертвой, выпускал футболки, пытался на этом заработать — высшая степень аморальности. Такие черты поведения свойственны социопатам, психопатам. Говорить о психической норме в этом случае невозможно, — уверена врач.
При этом люди, которые помогали Коэну зарабатывать на этой деятельности, тоже обладают схожими расстройствами, считает специалист.
— Те, кто покупали этот мерч, тоже имеют социопатические и психопатические наклонности, просто они неярко выражены. Человек, который находится в пределах психологической и психиатрической нормы, на подобные поступки не способен, — заключила Жесткова.
Как убили Галину Колядзинскую.
Галина Колядзинская пропала без вести во Владивостоке в ноябре 2011 года. Однако расследование началось лишь в 2014 году. Подозрения сразу пали на ее молодого человека, 26-летнего Виктора Половова (который сменил свою фамилию на Коэна).
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Следствие установило, что Коэн задушил Колядзинскую, а чтобы избавиться от тела, купил в магазине мясорубку, скороварку, три пластиковых пакета и нож с 20-сантиметровым лезвием. С помощью этих подручных инструментов он расчленил женщину прямо в квартире, останки тела в ведрах вывез в лес и поджег вместе с несколькими покрышками. Пепел развеял по земле и уехал.
На допросе Коэн сознался в убийстве и в подробностях рассказал о совершенном преступлении, показав место, где избавился от останков.
Подробности об этом страшном преступлении, а также о том, есть ли в российском Уголовном кодексе статья за продажу подобных «кровавых товаров» — в материале «ВМ».