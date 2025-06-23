5 способов восстановления удаленных фото и видео на смартфоне с Android

Если вы удалили по ошибке нужные файлы со смартфона Android, это не повод для расстройства, так как их можно восстановить. Производители мобильных устройств предусмотрели способы, которые позволяют вернуть утерянные фото и видео. Также существуют специальные приложения, созданные для этих целей. «Газета.Ru» собрала самые эффективные способы для восстановления удаленных медиафайлов на телефоне с Android.