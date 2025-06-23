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5 способов восстановления удаленных фото и видео на смартфоне с Android

Если вы удалили по ошибке нужные файлы со смартфона Android, это не повод для расстройства, так как их можно восстановить. Производители мобильных устройств предусмотрели способы, которые позволяют вернуть утерянные фото и видео. Также существуют специальные приложения, созданные для этих целей. «Газета.Ru» собрала самые эффективные способы для восстановления удаленных медиафайлов на телефоне с Android.

Источник: Газета.Ру

Если вы удалили по ошибке нужные файлы со смартфона Android, это не повод для расстройства, так как их можно восстановить. Производители мобильных устройств предусмотрели способы, которые позволяют вернуть утерянные фото и видео. Также существуют специальные приложения, созданные для этих целей. «Газета.Ru» собрала самые эффективные способы для восстановления удаленных медиафайлов на телефоне с Android.

Восстановление фото и видео из корзины галереи.

В галерее находятся фото и видео, сохраненные в памяти телефона. В галерее есть раздел «Корзина», куда попадают медиафайлы после удаления. Как правило, данные хранятся там в течение 30 дней. Это касается Android 11, 12, 13 и 14. Время хранения файлов в корзине зависит от версии операционной системы.

Путь к корзине может различаться в зависимости от производителя устройства:

* Samsung. Откройте галерею фото → перейдите в «Меню» (иконка с тремя вертикальными полосками) → «Корзина» → «Восстановить» (обозначено кнопкой ↩️). Обратите внимание, что срок хранения фото в корзине составляет от 15 до 30 дней в зависимости от версии операционной системы.

* Xiaomi. Откройте приложение «Галерея» → перейдите во вкладку «Альбомы» → папка «Корзина» → выберите фото и нажмите «Восстановить». В некоторых версиях корзину можно найти по другому пути: нажмите на значок троеточия в правом верхнем углу → перейдите в «Настройки» → откройте «Корзину».

* Huawei и Honor. Откройте приложение «Галерея» → перейдите во вкладку «Альбомы» → «Недавно удаленное». Выберите фото и нажмите на кнопку ↩️.

* Google Pixel, Nothing и Nokia. Откройте приложение Google Photos → в меню в нижней части экрана нажмите «Библиотека» → «Корзина». Чтобы восстановить объект из меню просмотра, нажмите на фотографию — внизу будет кнопка «Восстановить». Восстановить файлы из общего списка можно по кнопке «Выбрать фото» или при помощи длинного нажатия на фотографию. После этого нажмите «Восстановить».

* OnePlus. Откройте приложение «Галерея» → перейдите в «Коллекции» (в некоторых версиях прошивки раздел называется «Альбомы») → «Недавно удаленные» (также раздел может называться «Корзина»). Выберите фото, затем нажмите восстановление.

* Vivo. Сначала следует проверить, включена ли функция «Недавно удаленные». Для этого зайдите в «Настройки» → раздел «Альбом». Если она работает, перейдите в «Альбом» → «Недавно удаленные». Выберите фото для восстановления и нажмите на соответствующую кнопку.

Восстановление фото и видео из корзины файлового менеджера.

Современные смартфоны Android оснащены утилитой под названием Google Files. Это файловый менеджер — приложение для управления данными на устройстве. Им можно воспользоваться для восстановления утраченных фото и видео. При этом следует помнить, что Google Files также автоматически уничтожает файлы из корзины через 30 дней.

Чтобы восстановить данные таким способом, нужно выполнить следующий порядок действий:

1. Запустите приложение Google Files.

2. Откройте боковое меню — значок с тремя горизонтальными полосками в правом верхнем углу.

3. Нажмите на кнопку «Корзина».

4. Выберите файлы, которые следует восстановить. Затем нажмите соответствующую кнопку внизу экрана.

Восстановление фото и видео с помощью резервного копирования.

Резервное копирование — это создание копии данных для восстановления исходной информации в случае ее повреждения, потери или удаления. Недостаток этого способа заключается в том, что он является превентивным. Он не поможет, если вы не делали резервную копию до утраты файлов.

Если на вашем смартфоне настроена функция резервного копирования, все созданные или загруженные вами фото и видео будут автоматически попадать в Google Фото. При удалении медиафайлов с устройства вы всегда можете вернуть их обратно на ваш смартфон.

Разработчики смартфонов Android также озаботились созданием собственных инструментов для восстановления данных через резервное копирование. Например, Samsung предлагает приложение Smart Switch, а у Huawei есть инструмент HiSuite. Работают эти приложения похожим образом. Для их использования нужно:

* Установить приложение на компьютер с Windows или macOS.

* Создать аккаунт или войти в имеющийся.

* При помощи USB-кабеля, беспроводного соединения или подключения накопителя соединить оба устройства.

* В программе выбрать «Резервное копирование».

* Выберите файлы, которые нужно сохранить.

* Укажите папку для сохранения данных.

Чтобы восстановить удаленные данные, нужно подключить смартфон к компьютеру, на котором сохранены резервные копии. Затем нажать на кнопку «Восстановление данных» и выбрать необходимые файлы для запуска процесса их восстановления.

Восстановление фото и видео при помощи облачных хранилищ.

Облачный сервис предполагает хранение данных на удаленных серверах, доступ к которым предоставляется через интернет при авторизации пользователя. Помимо Google Фото, для Android предусмотрены следующие облачные хранилища: Samsung Cloud, Xiaomi Cloud, Huawei Cloud, Сбердиск и другие. По умолчанию доступно от 5 до 15 ГБ бесплатного хранилища. Если нужно больше места, придется приобрести платный тариф.

Инструкция по настройке:

1. Откройте на устройстве раздел «Настройки».

2. Найдите раздел «Аккаунты и синхронизация», также он может называться «Облако и учетные записи».

3. Выберите пункт «Облачные сервисы».

4. Войдите в учетную запись или создайте новую.

5. Активируйте синхронизацию данных, указав, что именно нужно сохранять: фото, видео и т.д.

6. Настройте синхронизацию — включите автоматическое резервное копирование для нужных типов данных.

7. Укажите расписание автоматической синхронизации, чтобы программа запускала резервное копирование сама.

Также есть сервисы вроде Microsoft OneDrive и Dropbox. Они предоставляют только 5 и 2 Гб бесплатного хранилища соответственно. Однако оплатить сервисы российскими платежными средствами нельзя.

Восстановление фото и видео с помощью специальных программ.

Полное сканирование памяти устройства возможно при наличии прав суперпользователя, или root-прав. Это особый уровень доступа к операционной системе Android, который позволяет вносить изменения, недоступные обычному пользователю. С root-правами пользователь становится администратором устройства, то есть может изменять системные файлы и устанавливать альтернативные версии программного обеспечения.

Однако для восстановления удаленных медиафайлов есть приложения, не требующие навыков суперпользователя. Среди них можно выделить DiskDigger и FonePaw Android Data Recovery.

Инструкция для использования DiskDigger:

* Установите приложение через Google Play.

* Нажмите на «Простой поиск фото» или «Простой поиск видео». Не забудьте предоставить приложению доступ к файлам: «Настройки» → «Разрешить доступ к управлению всеми файлами».

* После завершения сканирования вы увидите список файлов, доступных для восстановления.

* Выделите файлы и нажмите «Восстановление».

* Выберите, куда разместить файлы.

FonePaw Android Data Recovery можно скачать для Windows и MacOS. Полная версия платная, но разработчики представляют демоверсию программы на 30 дней. Софт доступен для скачивания с официального сайта разработчика. Имейте в виду, что российские карты приложение не принимает.

После установки и запуска программы на компьютер следуйте инструкции:

* Подключите смартфон к компьютеру при помощи USB-кабеля.

* На экране смартфона появится окно «Отладка по USB». Нажмите «Разрешить» — так вы подключитесь к компьютеру. Если окно не появилось, нажмите на кнопку Show Again в интерфейсе программы.

* Снимите галочки с категорий файлов, оставив только Gallery, Picture Library и Videos. Затем нажмите на кнопку Next.

* На смартфоне появятся запросы на доступ к данным. Доступ к контактам, сообщениям и другим важным данным можно запретить, одобрив только разрешение на фото, музыку и видео. В FonePaw нажмите на кнопку Scan Authorized Files.

* Дождитесь завершения сканирования файлов. Выделите изображения для восстановления и нажмите на кнопку Recover. На данном этапе FonePaw потребует оплату лицензии.