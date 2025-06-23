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Жителей Ростова возмутило жестокое нападение на кота, люди обратились в полицию

Ростовчане решили, что мужчина натравил собаку на кота, и попросили полицию разобраться.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции в Ростове-на-Дону проверяют жалобу очевидцев на мужчину с собакой. Владелец якобы специально натравил своего питомца на кота, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

— Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося и личность предполагаемого участника инцидента, — сообщили в донском главке МВД.

В полиции добавили, что после сообщения ростовчан на место выехал участковый, но к моменту его прибытия никого не было.

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