Жителей Ростова возмутило жестокое нападение на кота, люди обратились в полицию

Сотрудники полиции в Ростове-на-Дону проверяют жалобу очевидцев на мужчину с собакой. Владелец якобы специально натравил своего питомца на кота, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
— Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося и личность предполагаемого участника инцидента, — сообщили в донском главке МВД.
В полиции добавили, что после сообщения ростовчан на место выехал участковый, но к моменту его прибытия никого не было.
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