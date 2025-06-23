220 тонн зараженного подсолнечника выявили в Ростовской области

Специалисты Россельхознадзора по Ростовской области выявили опасный карантинный сорняк в 220 тоннах подсолнечника — амброзию полыннолистную. Об сообщили на сайте ведомства.
Подсолнечник хранился на складе индивидуального предпринимателя в Песчанокопском районе. Зараженные семена могли нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству и здоровью людей.
Предпринимателю было объявлено предостережение и обязали уничтожить сорняк. Подсолнечник отправили на переработку по технологии, которая лишает семена амброзии жизнеспособности.