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220 тонн зараженного подсолнечника выявили в Ростовской области

В Песчанокопском районе нашли подсолнечник, зараженный амброзией полыннолистной.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Россельхознадзора по Ростовской области выявили опасный карантинный сорняк в 220 тоннах подсолнечника — амброзию полыннолистную. Об сообщили на сайте ведомства.

Подсолнечник хранился на складе индивидуального предпринимателя в Песчанокопском районе. Зараженные семена могли нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству и здоровью людей.

Предпринимателю было объявлено предостережение и обязали уничтожить сорняк. Подсолнечник отправили на переработку по технологии, которая лишает семена амброзии жизнеспособности.