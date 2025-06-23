Сирота из Башкирии дошел до прокуроров и суда ради получения положенного ему жилья

Мужчина рассказал о своей проблеме на личном приеме у прокурора региона Игоря Пантюшина и уполномоченной по правам ребенка Ольги Панчихиной. В ходе проведенной проверки выяснилось, что заявитель, который был признан нуждающимся в жилье как ребенок-сирота, несколько лет после окончания учебного заведения не мог получить положенное ему по закону жилое помещение. За это время мужчина успел создать семью, сейчас он воспитывает сына.