Сирота из Башкирии дошел до прокуроров и суда ради получения положенного ему жилья

В Иглинском районе Башкирии восстановили жилищные права местного жителя, который в детстве остался без попечения родителей. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
Мужчина рассказал о своей проблеме на личном приеме у прокурора региона Игоря Пантюшина и уполномоченной по правам ребенка Ольги Панчихиной. В ходе проведенной проверки выяснилось, что заявитель, который был признан нуждающимся в жилье как ребенок-сирота, несколько лет после окончания учебного заведения не мог получить положенное ему по закону жилое помещение. За это время мужчина успел создать семью, сейчас он воспитывает сына.
Прокуратура района обратилась в суд с иском к местной администрации. Инстанция удовлетворила требования. В результате муниципалитет приобрел благоустроенную квартиру в селе Иглино.
Вручение ключей состоялось при участии прокурора Иглинского района Евгения Горбунова и главы администрации муниципалитета Гюзель Насыровой.
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