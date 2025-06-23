Наука, творчество и патриотизм. Молодежный марафон «Все зависит от нас!» стартовал в Беларуси

Студент четвертого курса Минского государственного лингвистического университета Павел Стрельченя рассказал, что площадка МГЛУ посвящена Великой Отечественной войне и людям, которые в ней участвовали. «Студенты, которые живут в моем общежитии, провели мини-исследование и представили интерактивную карту, на которой содержится информация о судьбе их доблестных родственников в военное время. У нас есть набор электронных ресурсов, где можно узнать эту информацию, и на первом курсе в рамках учебного задания я тоже проводил такое исследование. Очень приятно ощущать, что кто-то может уйти отсюда, узнав немного больше информации о своих родственниках, ведь тогда он начнет еще сильнее гордиться историей», — добавил Павел Стрельченя. По его мнению, связь с предыдущими поколениями очень важна, потому что наша сила заключается в людях, которые нас окружают, и близких, которые нас поддерживают.