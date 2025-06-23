Наука, творчество и патриотизм. Молодежный марафон «Все зависит от нас!» стартовал в Беларуси

В Беларуси с 23 по 29 июня проходит республиканский марафон молодежи и студенчества «Все зависит от нас!» Молодые белорусы по всей стране становятся участниками ярких и содержательных флешмобов, мастер-классов, квестов, викторин, квизов и диалоговых площадок. Они знакомятся с работой различных предприятий и учебных заведений, пробуют себя в науке и спорте. Корреспондент БЕЛТА побывала на мероприятии и узнала, что интересует молодежь сегодня.
По словам начальника Республиканского молодежного центра Республиканского института высшей школы Юлии Зинкевич, мероприятие объединяет ребят с активной жизненной позицией. Тех, кто любит созидание и свою родину. Каждый день марафон будет принимать новая область. 23 июня марафон стартовал в Минске, завтра его примет Брестская область, послезавтра — Могилевская, а 26 июня — Витебская область. Далее 27 июня марафон окажется в Минской области, 28-го — в Гродненской, а 29 июня — в Гомельской. При этом в День молодежи и студенчества мероприятия пройдут по всей стране.
«В этом году немного изменилась концепция марафона. Если в предыдущие годы проходили тематические дни, посвященные здоровью, добру, спорту, благотворительности и творчеству, то на этот раз каждой области выделен один день, во время которого проходят мероприятия по пяти тематическим блокам, отражающим ключевые ценности белорусской молодежи. Это спорт, наука, творчество, патриотизм и ответственность за окружающую среду», — отметила Юлия Зинкевич.
Блок «В ритме движения» предлагает велопробеги, соревнования по различным видам спорта, встречи со спортсменами и кибертурниры, а блок «Технология завтрашнего дня» — интеллектуальные площадки и квесты, научный пикник, турниры «Что? Где? Когда?», экскурсии в научные лаборатории наших университетов, занятия по роботехнике. «Арт прорыв» удивит фестивалями субкультур и конкурсами молодежных талантов, флешмобами и встречами с известными людьми. «Сіла спадчыны» будет посвящена в том числе 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участников ожидают акции, исторические реконструкции, музейные экскурсии и квесты. Все это поможет сохранить память о нашем прошлом, сберечь настоящее и повысить заботу о будущем. В ходе блока «Твоя территория» свои двери для молодежи откроют многие промышленные предприятия. Также будут организованы активности по благоустройству территории.
Так, сегодня студенты столицы уже смогли принять участие в «Народной зарядке», которая прошла у «Чижовка-Арены». Учащийся Минского государственного автомеханического колледжа имени академика М. С. Высоцкого Виталий Передерий узнал о спортивной акции от преподавателя физкультуры и с удовольствием согласился поучаствовать в ней. «Я сам хожу в спортивный зал и часто посещаю подобные мероприятия. Думаю, их важно проводить каждую неделю, чтобы приобщать молодежь к здоровому образу жизни», — добавил Виталий Передерий.
Учащийся Минского государственного колледжа цифровых технологий Захар Корнеев раньше занимался карате, поэтому упражнения, представленные на зарядке, не вызвали у него никаких трудностей. При этом он уверен, что спортивные флешмобы помогают сплотить коллектив и поднять настроение.
На праздник пришли не только студенты. Мария Ситник работает фельдшером-лаборантом в 10-й городской детской клинической поликлинике. Ежегодно она вместе с коллегами участвует в соревнованиях по волейболу среди медработников, а также посещает спортивные праздники. «Мне особенно нравятся танцевальные упражнения, а вот силовые — это достаточно сложно. Но я считаю, что ходить на такие мероприятия можно независимо от уровня физической подготовки, ведь из-за сомнений и неуверенности в себе можно откладывать занятия спортом очень долго», — подчеркнула Мария Ситник.
Днем праздник перенесся в торговый центр «Столица», где прошла программа «Молодость. Творчество. Талант». Ее участники смогли увидеть выставку декоративно-прикладного творчества и выступления творческих коллективов, посетить интерактивные площадки и различные мастер-классы, узнать больше о различных учебных заведениях.
По словам учащегося Минского государственного колледжа железнодорожного транспорта Е. П. Юшкевича Ильи Жука, на празднике он вместе с другими ребятами представляет свое учебное заведение, рассказывает о том, какие профессии получают ученики колледжа и как проходит учебный процесс. «Я учусь на электромеханика-слесаря по ремонту подвижного состава. Мне с детства нравится железнодорожная тематика, поэтому я был уверен в том, куда поступать. Вначале учеба давалась сложно, но когда вник в процесс, то все стало намного легче», — отметил Илья Жук.
Студент четвертого курса Минского государственного лингвистического университета Павел Стрельченя рассказал, что площадка МГЛУ посвящена Великой Отечественной войне и людям, которые в ней участвовали. «Студенты, которые живут в моем общежитии, провели мини-исследование и представили интерактивную карту, на которой содержится информация о судьбе их доблестных родственников в военное время. У нас есть набор электронных ресурсов, где можно узнать эту информацию, и на первом курсе в рамках учебного задания я тоже проводил такое исследование. Очень приятно ощущать, что кто-то может уйти отсюда, узнав немного больше информации о своих родственниках, ведь тогда он начнет еще сильнее гордиться историей», — добавил Павел Стрельченя. По его мнению, связь с предыдущими поколениями очень важна, потому что наша сила заключается в людях, которые нас окружают, и близких, которые нас поддерживают.
По словам воспитателя общежития МГЛУ в жилом комплексе «Студенческая деревня» Марины Дядиной, студенты активно принимают участие в различных акциях. В их числе международный военно-исторический марафон «Дороги памяти», который проводится вместе с российскими университетами из Иваново, Москвы и Нижнего Новгорода, проект «След войны в моей семье».
Она подчеркнула, что сегодня участники праздника могут расшифровать закодированную с помощью азбуки Морзе и звуковых сигналов фразу и получить за это открытку от Института Конфуция в МГЛУ, подписанную на русском, белорусском и китайском языках.
Павел Стрельченя, который учится на преподавателя китайского языка, признался, что изучение совершенно другой культуры повлияло на его мышление и сделало его немного другим человеком. «Это действительно сложно, потому что у них непохожая на нашу система языка. Самое трудное — письменность, потому что надо понимать, что такое китайский иероглиф, из чего он строится и как его писать. Но когда у меня появились базовые навыки, то все стало проще. Прошлый семестр я провел в Китае и смог построить с ребятами оттуда коммуникацию, так что у меня до сих пор остались китайские друзья, с которыми я поддерживаю связь», — поделился он впечатлениями от учебы.
Увлекательные площадки на празднике представил и Минский государственный колледж индустрии моды. Педагог-организатор колледжа Марина Рогалевич отметила, что участники праздника могут попробовать себя в роли дизайнеров на мастер-классе по созданию эскизов одежды, пройти интерактивную игру «Мода через века». Кроме того, они представили коллекцию «Не боги горшки», которая заняла второе место на республиканском фестивале-конкурсе моды и фото «Мельница моды». Коллекция был вдохновлена белорусской керамикой.
Также по Минску прошли различные тематические квесты, игры и квизы. Завершится первый день марафона городским молодежным фестивалем MOLADZ.BY FEST, который пройдет с 19.00 до 23.00 в Студенческой деревне. Участников ждет дискотека, выступления творческих коллективов, интерактивные площадки и другие развлечения.
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