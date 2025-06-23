Лицеисты МЧС в третий раз подтвердили звание лучших на международной смене «За безопасность!»

Это уже третья победа лицеистов, они также становились лучшими в 2023 и 2024 годах. Смена прошла в рамках XII Форума регионов Беларуси и России. Она была посвящена 80-летию Победы советского народа в годы Великой Отечественной войны и Году защитника Отечества в России. Участие в смене приняли 112 школьников.