Лицеисты МЧС в третий раз подтвердили звание лучших на международной смене «За безопасность!»

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси одержала очередную победу в международной каникулярной профориентационной школе «За безопасность!», которая завершилась в Волгоградской области. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении образования.
Это уже третья победа лицеистов, они также становились лучшими в 2023 и 2024 годах. Смена прошла в рамках XII Форума регионов Беларуси и России. Она была посвящена 80-летию Победы советского народа в годы Великой Отечественной войны и Году защитника Отечества в России. Участие в смене приняли 112 школьников.
Беларусь представляли команды от всех областных управлений МЧС и команда «Факел» лицея. Ребята проходили учебно-тренировочные занятия по пожарно-спасательной подготовке, ориентированию, туризму, оказанию первой помощи. Для школьников были организованы встречи в формате «100 вопросов к взрослому» и командные соревнования. Финалом стала учебная спасательная операция с участием работников МЧС.
В учреждении образования отметили, что команда «Факел» неоднократно становилась призером кадетских смен Союзного государства, и в копилке лицеистов уже значатся три бронзовые, одна серебряная и шесть золотых медалей. -0-