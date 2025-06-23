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В Центральной России появились клещи — переносчики опасной болезни с юга

Мягкие зимы в России спровоцировали распространение клещей с анаплазмозом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Теплые зимы в России спровоцировали распространение в центральной части России клещей-переносчиков анаплазмоза, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на доцента центра образовательных программ физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ Викторию Скобееву.

«Раньше анаплазмоз встречался только в южных и восточных регионах, но теперь клещи-переносчики добрались до центральной России. Расширение ареала связано с более мягкими зимами», — сказала она.

Эксперт отметила, что после укуса инфицированного клеща болезнь может протекать бессимптомно, но иногда появляются температура, слабость и анемия.

Ранее МЧС сообщало, что самыми опасными клещами в России из почти 60 видов являются энцефалитные. При укусе их нельзя вырывать, а экстренная профилактика поможет пострадавшему выжить в первые 72 часа. В средней полосе первые клещи появляются ранней весной в солнечные дни на проталинах, а пик их численности приходится на май-июнь. Кроме того, у лесного клеща имеется второй период активности — в августе-сентябре, но их численность ниже весенней. Считается, что именно в это время клещи чаще всего нападают на человека.

В пресс-службе Роспотребнадзора заявляли, что уже более 309,5 тысячи человек обратились в медицинские учреждения с жалобами на укусы клещей с начала сезона их активности.

Там добавили, что наибольшее количество обращений из-за укусов клещей зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Томской и Челябинской областях, а также Красноярском крае и Удмуртской Республике.

Анаплазмоз — острое инфекционное заболевание, которое сопровождается высокой температурой и общими симптомами интоксикации.