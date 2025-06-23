В Казань на XXIX Чугаевскую конференцию прибыли более 400 химиков

Академик Горбунова отметила, что 70 процентов участников конференции — молодые ученые, что очень радует, потому что страна стоит перед вызовом создания технологического лидерства. И один из национальных проектов называется «Новые материалы и химия». Для его решения нужно очень много молодых ребят.