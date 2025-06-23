В Казань на XXIX Чугаевскую конференцию прибыли более 400 химиков

Конференция по координационной химии — одно из старейших и престижных научных мероприятий. Ее участники занимаются координационной и металлоорганической химией в крупнейших вузах России и за рубежом. Проведение конференции в Казани — знак признания высочайшего уровня здешней химической школы, говорили на пресс-конференции в «Татар-информе».
Свыше четырехсот ученых из 21 города России и зарубежных стран прибыли в Казань для обсуждения исследований в области координационных соединений, катализаторов и функциональных химических материалов.
Действительный член РАН, главный редактор «Журнала общей химии» Олег Синяшин заявил, что Казань не впервые принимает Чугаевскую конференцию, проходила здесь и в 2014 году: это признание не только заслуг химиков, но и роли Татарстана в развитии химической науки, промышленности. Участие коллег идает казанским химикам много новых идей и новых возможностей.
Действительный член РАН Юлия Горбунова выразила благодарность городу — гостеприимной Казани, что снова принимает радушно сообщество химиков. В Казани часто проводят связанные с химией мероприятия, и всегда они наполнены очень высокой научной программой. Казань — это такая родина различной химии!
Она также напомнила об открытии рутения в Казани: [Карл] Клаус, который открыл рутений — элемент, названный в честь России — был профессором Казанского университета. Сегодня рутений является металлом, вокруг которого создают богатую координационную химию.
Цель Чугаевских конференций — обмен информацией между учеными, стимулирование прикладных и фундаментальных исследований, определение стратегического пути развития этой важной области химической науки.
Особое внимание на пресс-конференции спикеры уделили участию молодых ученых и связи науки с государственными приоритетами.
Академик Горбунова отметила, что 70 процентов участников конференции — молодые ученые, что очень радует, потому что страна стоит перед вызовом создания технологического лидерства. И один из национальных проектов называется «Новые материалы и химия». Для его решения нужно очень много молодых ребят.
Она также обозначила инициативы Татарстана: сегодня разрабатывается большая программа «ФизМат прорыв» при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова и Правительства республики. В его рамках предусмотрена работа со школьниками, учителями химии, с преподавателями и студентами вузов. Сегодня не хватает учителей химии, а без кадров, к сожалению, прорывов не сделаем.
Проведение такого форума будет дополнительным стимулом к развитию координационной химии в рамках работы всемирно известной Казанской химической школы, послужит укреплению авторитета Республики Татарстан как одной из ведущих в России и мире.
Чугаевские конференции с 1937 года проходили в различных городах РСФСР и бывших союзных республик. Всегда их отличал высокий научный уровень, актуальность тем, благоприятная атмосфера, массовость участия российских и зарубежных ученых.