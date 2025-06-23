Глава Самары отчитался о работе за 2024 год и рассказал о планах

Доходы города в 2024 году выросли до 51,6 млрд рублей (на 10 млрд больше, чем в 2023-м). Муниципальный долг сократился на 400 млн рублей. Носков поставил задачу активнее привлекать федеральные и региональные средства — это нужно для реализации масштабных проектов, включая Стратегию развития до 2036 года.