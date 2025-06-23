Глава Самары отчитался о работе за 2024 год и рассказал о планах

Мэр Самары Иван Носков представил депутатам итоги года и обозначил ближайшие приоритеты: жильё, транспорт, соцподдержка и развитие города.
23 июня мэр Самары Иван Носков выступил с отчётом перед городской Думой. Он подвёл итоги работы администрации в 2024 году и рассказал о ключевых задачах в развитии города по основным направлениям.
Жильё и инфраструктура.
Главной задачей здесь остаётся расселение аварийного жилья. Власти планируют завершить первый этап программы и перейти к следующим. В этом году в Самаре снесут 80 расселённых домов. Также продолжится ремонт коммунальных сетей, реконструкция трамвайных путей и обновление общественного транспорта.
Бюджет и финансы.
Доходы города в 2024 году выросли до 51,6 млрд рублей (на 10 млрд больше, чем в 2023-м). Муниципальный долг сократился на 400 млн рублей. Носков поставил задачу активнее привлекать федеральные и региональные средства — это нужно для реализации масштабных проектов, включая Стратегию развития до 2036 года.
Социальная сфера.
В 2024 году Самара участвовала в 9 нацпроектах, включая «Жильё и городская среда», «Безопасные дороги» и «Культура». На эти цели выделили 4,3 млрд рублей. В планах — капремонт 22 детсадов и 29 школ, проверка школьных бассейнов, а также открытие новых ФОКов в Ленинском и Красноглинском районах.
Поддержка ветеранов СВО.
Самара стала первым городом в регионе, где создали Совет ветеранов СВО. На помощь военным и их семьям в 2024 году направили 147 млн рублей.
Депутаты городской думы приняли отчёт мэра единогласно.
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