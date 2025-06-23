«Изменились военные технологии». Историк про Брестскую крепость в Первую мировую и межвоенный период

По результатам соглашения между Советским Союзом и Германией крепость была передана советским войскам. «Есть по этому поводу миф, что был совместный парад. Но, скорее, это было желание немцев выдать за совместный парад. Никакого совместного прохождения войск там не было. Просто немецкие войска вышли, а войска Рабоче-крестьянской Красной армии во главе с комбригом Кривошеиным вошли туда. И как бы Гудериан передал Кривошеину город Брест. Это было по результатам тех соглашений, которые были между Германией и Советским Союзом в 1939 году. Брест остался за Советским Союзом и, соответственно, вошел в состав сначала Советского Союза 2 ноября 1939 года, а 14 ноября 1939 года — в состав БССР», — пояснил Сергей Каун.