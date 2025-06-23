«Изменились военные технологии». Историк про Брестскую крепость в Первую мировую и межвоенный период

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА старший преподаватель исторического факультета БГУ Сергей Каун рассказал, как Брестская крепость использовалась в годы Первой мировой войны и межвоенный период.
В связи с развитием технологий и изменениями в стратегии войны использование крепостей, подобных Брестской, в годы Первой мировой войны оказалось не очень эффективным. Был неудачный опыт обороны Новогеоргиевской крепости, когда в плен попали 83 тыс. солдат, 22 генерала и 1,2 тыс. орудий. Поэтому, когда в годы Первой мировой начались немецкое наступление в районе Вильно и Свенцянский прорыв в 1915 году, было принято решение не оборонять Брестскую крепость. Некоторые оборонительные укрепления взорвали, а все ценное оборудование вывезли из крепости.
Самым мощным оружием были «Максимы». Как отражали нападение на Брестскую крепость в первые дни войны «Пришлось даже город Брест немножко сдвинуть». С чего начиналась история Брестской крепости.
«Изменились военные технологии, масштабы войны. Появился фронт, который двигался, и удар в районе Вильно и Свенцян привел к тому, что пришлось отойти и отдать Западную Беларусь, — сказал Сергей Каун. — В годы Первой мировой войны в Брестской крепости находился штаб Восточного немецкого фронта. Именно там были известные переговоры и был заключен Брестский мирный договор 3 марта 1918 года».
Как отметил историк, в межвоенный период Брестская крепость переходила из рук в руки. По Рижскому мирному договору Брест и Брестская крепость оказались в составе Польши. В ней находились казармы польских войск и тюрьма. «Эта тюрьма была знаменита тем, что многие оппозиционеры, которые действовали в польском государстве, находились там. В 1938—1939 годах здесь даже сидел руководитель Организации украинских националистов Степан Бандера», — добавил он.
Брестская крепость использовалась и в годы Второй мировой войны. Немецкая армия стремительно продвигалась по территории Польши, и уже 14 сентября 1939 года войска Гейнца Гудериана атаковали Брест и сходу попытались взять крепость. Там находился небольшой гарнизон численностью около 2,5 тыс. человек. Оборону возглавил генерал в отставке Константин Плисовский. Он отбил несколько немецких атак, используя легкие танки «Рено», которые были достаточно эффективны. Но после трех дней обороны, 17 сентября, войска организованно отступили и перешли Тереспольское укрепление, покинув территорию крепости.
По результатам соглашения между Советским Союзом и Германией крепость была передана советским войскам. «Есть по этому поводу миф, что был совместный парад. Но, скорее, это было желание немцев выдать за совместный парад. Никакого совместного прохождения войск там не было. Просто немецкие войска вышли, а войска Рабоче-крестьянской Красной армии во главе с комбригом Кривошеиным вошли туда. И как бы Гудериан передал Кривошеину город Брест. Это было по результатам тех соглашений, которые были между Германией и Советским Союзом в 1939 году. Брест остался за Советским Союзом и, соответственно, вошел в состав сначала Советского Союза 2 ноября 1939 года, а 14 ноября 1939 года — в состав БССР», — пояснил Сергей Каун.
Таким образом, Брестская крепость оказалась на границе и были проведены определенные работы по укреплению крепости. Войска, которые там находились, должны были выйти из крепости и переходить в места дислокации. В 1941 году Брестская крепость не рассматривалась как серьезный узел обороны. Но так получилось, что до начала Великой Отечественной войны некоторые войска не успели выйти оттуда. Именно они впоследствии защищали Брестскую крепость от солдат нацистской Германии. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.