57 школьников из Башкирии стали призерами всероссийских олимпиад

По данным министерства просвещения Башкирии, всего в сборную республики на всероссийскую олимпиаду школьников отобрались 153 ученика. Из них 46 стали призерами, а 11 победителями. Регион занял пятое место по количеству участников заключительного этапа. По словам министра, самые высокие результаты по подготовке победителей и призеров, показали педагоги из Уфы и Уфимского района, Стерлитамака, Октябрьского, Сибая, а также из Туймазинского, Мелеузовского, Бураевского, Благовещенского, Давлекановского, Аургазинского, Кигинского и Зианчуринского районов.