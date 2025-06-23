57 школьников из Башкирии стали призерами всероссийских олимпиад

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 23 июня министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин заявил, что в завершившемся учебном году 57 учеников стали призерами всероссийских олимпиад. При этом в 11 учебных предметах у башкирских школьников золотые медали.
По данным министерства просвещения Башкирии, всего в сборную республики на всероссийскую олимпиаду школьников отобрались 153 ученика. Из них 46 стали призерами, а 11 победителями. Регион занял пятое место по количеству участников заключительного этапа. По словам министра, самые высокие результаты по подготовке победителей и призеров, показали педагоги из Уфы и Уфимского района, Стерлитамака, Октябрьского, Сибая, а также из Туймазинского, Мелеузовского, Бураевского, Благовещенского, Давлекановского, Аургазинского, Кигинского и Зианчуринского районов.
На совещании в правительстве Башкирии 23 июня напомнили, что победители и их наставники, одержавшие победу во всероссийской олимпиаде, получат выплаты в размере 300 тысяч рублей. А призеры и их педагоги по 150 тысяч рублей.
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