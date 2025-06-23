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Первого экскурсовода со знанием жестового языка аттестовали в Ростовской области

В Ростовской области прошло заседание комиссии по аттестации гидов.

Источник: Комсомольская правда

Заседание комиссии по аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков прошло в Ростовской области. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Комиссией было аттестовано восемь человек. А всего на Дону квалификационный экзамен прошел 81 гид. Такая проверка позволяет экскурсоводам оказывать свои услуги.

Кстати, в этот раз комиссией был аттестован первый экскурсовод со знанием языка жестов.

— Для региона это очень важное событие, ведь возможность проведения профессиональных экскурсий для слабослышащих расширяет горизонты инклюзивного туризма в Ростовской области, — говорится в сообщении.