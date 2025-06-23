Первого экскурсовода со знанием жестового языка аттестовали в Ростовской области

Заседание комиссии по аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков прошло в Ростовской области. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
Комиссией было аттестовано восемь человек. А всего на Дону квалификационный экзамен прошел 81 гид. Такая проверка позволяет экскурсоводам оказывать свои услуги.
Кстати, в этот раз комиссией был аттестован первый экскурсовод со знанием языка жестов.
— Для региона это очень важное событие, ведь возможность проведения профессиональных экскурсий для слабослышащих расширяет горизонты инклюзивного туризма в Ростовской области, — говорится в сообщении.