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Трое минчан стали жертвами аферистов и потеряли более Br30 тыс

За неделю в Московское РУВД обратились трое минчан в возрасте от 37 до 68 лет, которые стали жертвами аферистов. Сначала им всем на домашний телефон позвонили лжесотрудники «Белтелекома», которые предложили продлить договор на оказание услуг связи, телевидения и интернета.

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое минчан стали жертвами аферистов и потеряли более Br30 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

За неделю в Московское РУВД обратились трое минчан в возрасте от 37 до 68 лет, которые стали жертвами аферистов. Сначала им всем на домашний телефон позвонили лжесотрудники «Белтелекома», которые предложили продлить договор на оказание услуг связи, телевидения и интернета. На самом же деле данный договор является бессрочным. Однако потерпевшие не знали этого и продиктовали свои личные данные незнакомцам.

Почти сразу им уже на мобильные телефоны стали поступать звонки от лжеправоохранителей. Они уверяли, будто бы только что минчане общались с мошенниками. Лжеследователи убедили людей в том, что злоумышленники уже успели использовать их паспортные данные для оформления кредитов. Чтобы в счет долга не были изъяты их личные сбережения, потерпевшие согласились «задекларировать» хранившиеся дома деньги и перевели на «безопасный счет» более Br30 тыс.

Возбуждены уголовные дела. -0-