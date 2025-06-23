Трое минчан стали жертвами аферистов и потеряли более Br30 тыс

Почти сразу им уже на мобильные телефоны стали поступать звонки от лжеправоохранителей. Они уверяли, будто бы только что минчане общались с мошенниками. Лжеследователи убедили людей в том, что злоумышленники уже успели использовать их паспортные данные для оформления кредитов. Чтобы в счет долга не были изъяты их личные сбережения, потерпевшие согласились «задекларировать» хранившиеся дома деньги и перевели на «безопасный счет» более Br30 тыс.