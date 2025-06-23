Постучись в его дверь: как выйти замуж за турка и что важно знать до свадьбы

Насмотревшись на красивую жизнь в турецких сериалах, многие женщины хотят встретить своего «восточного принца», чтобы воплотить сказку в реальность. Но параллельно с мечтами о браке с мужчиной-турком существует и множество тревожных стереотипов о таком союзе. Так или иначе, восточные мужчины продолжают манить российских женщин, которые так и ждут возможности ответить заветное «да» на «Benimle evlenir misin?» («Ты выйдешь за меня?»). Что необходимо знать перед заключением брака в Турции — разбиралась «Вечерняя Москва».
Особенности менталитета.
Несмотря на то что в кино турецкие мужчины холодные и неприступные, будто их не интересуют отношения, в реальности они могут быть примерными семьянинами, но только если действительно любят. Когда влюбленный восточный мужчина говорит, что сможет обеспечить семью всем необходимым, — он не врет. Туркам свойственно ни в чем не отказывать женщине и своим детям.
Также вопреки стереотипам о ветренности турецкий мужчина предпочитает хранить верность и старается не давать повода для ревности, потому что ему важно быть «единственным и неповторимым» в глазах возлюбленной.
И не секрет, что турецкие мужчины — собственники. Они действительно не терпят соперничества и конкуренции и вряд ли будут лояльно относиться к друзьям мужского пола своей второй половинки.
И все же среди «восточных принцев» действительно встречаются те самые «шаблонные ловеласы», которых русским женщинам стоит остерегаться. Как правило, они не прочь закрутить курортный роман, а потом «внезапно пропадают», когда женщина улетает на родину. Громкие слова турка о любви и обещания подарить красивую жизнь — далеко не гарант продолжения отношений.
Почему не надо дружить со свекровью.
Но самое главное, что должна знать русская женщина, вступая в отношения с турецким мужчиной, — подавляющее большинство из них не женятся на избраннице без согласия родителей. В Турции все еще сохраняется традиционный институт семьи, поэтому без одобрения отца и матери браки не заключаются. Так что русской женщине придется понравиться семье своего избранника, иначе свекровь точно испортит ей жизнь.
И все же, несмотря на опасения родных и разный менталитет, влюбившись, русские женщины дают шанс турецким мужчинам.
Что важно знать перед решением выйти замуж.
Невеста должна находиться в стране легально.
Процедура заключения брака в Турции совсем не похожа на регистрацию брака в России. Чтобы интернациональная свадьба состоялась, на церемонии необходимо присутствие брачующихся мужчины и женщины, при этом иностранный гражданин должен находиться на территории Турции на законных основаниях, рассказала «ВМ» адвокат из Стамбула Надежда Йокуш. Это означает, что у женщины должны быть:
действующая виза;вид на жительство (ВНЖ) или иной документ, подтверждающий ее легальное нахождение в стране.
— Брак не может быть зарегистрирован, если срок действия визы или ВНЖ истек, — подчеркнула Йокуш.
Существует временное ограничение на повторный брак.
Есть еще одна тонкость, она касается разведенных женщин, желающих заключить брак в Турции. С момента расторжения предыдущего брака должно пройти 300 дней, предупредила адвокат:
Похитители женских сердец: топ-7 красавчиков из любимых турецких сериалов.
— В соответствии со статьей 132 Гражданского кодекса Турции, женщина не имеет права вступать в новый брак ранее, чем через 300 дней с момента расторжения предыдущего. Это правило действует, чтобы исключить вероятность беременности от предыдущего супруга. Но срок ограничения может быть сокращен или отменен через суд, если будет предоставлен медицинский документ, доказывающий, что женщина не беременна.
Нужно предоставить медицинскую справку.
Кроме того, для заключения брака потребуется пройти обязательную медкомиссию в государственной поликлинике как невесте, так и жениху, сообщила юрист:
— И это не формальность — речь идет о проверке на наличие серьезных заболеваний по типу ВИЧ или гепатита. Закон требует, чтобы будущие супруги были информированы о состоянии здоровья друг друга до заключения брака. Но не стоит пугаться, наличие патологий — не всегда влечет за собой запрет на вступление в брак.
Согласно статье 123 Закона № 1593 «Об охране здоровья населения», в Турции лишь при наличии определенных заболеваний пара не сможет заключить брак, среди таких:
сифилис;гонорея;мягкий шанкр;лепра (проказа);тяжелые психические заболевания.
— При выявлении этих недугов у одного или обоих партнеров заключить брак будет невозможно до тех пор, пока не будет предоставлено официальное медицинское заключение о выздоровлении либо об отсутствии угрозы распространения болезни, — добавила эксперт.
Вопрос с разными религиями.
А вот заключить брак при условии, что будущие муж и жена исповедуют разные религии — вовсе не проблема, заверила адвокат:
— В Турции допускаются браки между лицами разных религий, включая браки между мусульманами и немусульманами. Турецкое государство — уже давно светская страна, и возможность заключить брак с человеком другой религии подтверждает это.
Два вида брака в Турции.
В Турции действует два вида брака, пояснила Йокуш:
Россиянки отправляются на поиски любви в Дубай: особенности отношений в Эмиратах.
официальный — брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа в соответствии с Турецким гражданским кодексом. Для его заключения необходимо присутствие уполномоченного регистратора, двух свидетелей, а также подача заявления и получение официального свидетельства;религиозный (имам-никах) — церемония, совершаемая имамом в соответствии с исламскими традициями, в присутствии минимум двух свидетелей. Она имеет исключительно религиозное и культурное значение и не обладает юридической силой.
После заключения официального брака между супругами возникают взаимные права и обязанности, рассказала адвокат. И также заключенный в ЗАГСе союз важен с точки зрения:
защиты имущественных прав;регулирования вопросов опеки и воспитания детей;прав наследования;возможности законного развода и раздела имущества.
Религиозную же церемонию закон никак не регулирует и не предусматривает правовых последствий для сторон. При отсутствии официальной регистрации пара не сможет требовать раздела имущества или опеки над детьми, что делает их юридически незащищенными, отметила эксперт:
— Среди иностранок распространено ошибочное мнение, что религиозного брака достаточно для получения законных прав в Турции. На практике это не так. Если брак заключен лишь религиозным способом, он не признается законом и стороны с юридической точки зрения супругами не являются. Для полной правовой защиты и реализации своих прав в Турции важно заключать официальный брак.
Мехир (подарок от жениха).
Перед замужеством невеста всегда получает материальный подарок со стороны турецкого жениха, так принято в исламской культуре. Традиционно такой подарок называют «Мехир» и его основная цель — обеспечить женщине защищенность в религиозном браке и после него.
— В зависимости от времени предоставления мехир подразделяется на два вида: немедленно выплачиваемый и отсроченный. В турецком законодательстве отсутствует прямое правовое регулирование такого подарка, а в судебной практике его рассматривают как договор о дарении, подлежащий исполнению, — рассказала адвокат.
Право на многоженство.
Турция сегодня — светская страна, поэтому официально права на многоженство у мужчин здесь нет. Как Гражданский, так и Уголовный кодексы страны устанавливают в семейных отношениях принцип моногамии, подчеркнула юрист:
— Разрешается иметь только один официальный брак одновременно. Этот запрет направлен на сохранение общественного порядка и защиту прав женщин. Статьей 230 Уголовного кодекса Турции № 5237 предусматривается уголовная ответственность за многобрачие, фиктивные браки и сокрытие личности при заключении брака. За эти действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы.
Какие документы необходимы для заключения брака в Турции.
Документы невесты:
свидетельство о рождении (оригинал и несколько заверенных копий с апостилем);справка о семейном положении (либо справка, подтверждающая отсутствие замужества, либо свидетельство о разводе, если ранее она состояла в браке);справка о смене фамилии (если была);внутренний паспорт (для действий в консульстве).
Эти документы женщине придется привезти из России, но также потребуется собрать отдельный пакет документов уже в Турции, в частности:
В Москве появилась необычная услуга: свидание с мужчиной, от которого нужно держаться подальше.
нотариально заверенный перевод всех вышеуказанных документов и загранпаспорта (лучше делать переводы уже в Турции, чтобы избежать несоответствий);четыре цветные фотографии в гражданской одежде (сделанные не позже шести месяцев назад);медицинское заключение о состоянии здоровья;доказательство легального пребывания в стране (ВНЖ или пребывание в рамках разрешенного срока без визы);заявление о вступлении в брак.
Документы турецкого жениха:
удостоверение личности гражданина Турции;справка о семейном положении;справка из системы регистрации населения;четыре фотографии, сделанные в гражданской одежде (сделанные не позднее шести месяцев назад);медицинское заключение;справка с места жительства;заявление о вступлении в брак.
Статистика разводов.
Но не всегда «турецкая сказка» длится всю жизнь, и, к сожалению, статистика разводов в Турции продолжает расти. Среди наиболее распространенных причин расторжения браков Йокуш назвала:
экономические трудности;супружеская неверность (как мужчин, так и женщин);чрезмерная ревность;психологическое давление;отсутствие взаимоуважения.
И одно дело, когда брак распадается между турчанкой и турком, но совсем другое — когда разводятся россиянка и турок. В этом случае женщины нередко сталкиваются с массой проблем, предупредила специалист:
— Русским женщинам угрожают, шантажируют, оказывают финансовое и психологическое давление. Турецкий муж может отказаться от участия в судебных разбирательствах, манипулировать в вопросе опеки на детьми, отстранить от пользования имуществом или финансовыми средствами и оказывать эмоциональное давление с целью затянуть процедуру расторжения брака. Поэтому, исходя из своей практики, я всегда рекомендую клиентам заключать брачный договор. Это позволяет сторонам чувствовать себя уверенными и защищенными, особенно в интернациональных браках.
Брачный договор и его особенности.
Согласно статье 202 ГКТ, все имущество, приобретенное в браке, в случае развода, делится поровну. Но супруги могут освободить себя от этой процедуры обоюдно, заключив брачный договор, пояснила Йокуш:
— В таком договоре прописывается один из четырех альтернативных вариантов раздела имущества, самый популярный из них, когда имущество каждого из супругов остается его личной собственностью. Даже если оно приобретено в браке, оно не делится при разводе, и каждый супруг сохранят за собой все, что у него было, и что он приобрел в браке. Такой вариант защищает имущественные права партнеров и помогает избежать споров при разводе. Также в брачном договоре можно подробно указать, что именно принадлежит супруге или супругу и как эти ценности будут делить в случае расхода.
Как оформляется брачный договор.
Йокуш рассказала, что договор заключается в нотариальной форме, согласно статье 205 ГКТ, и он может быть оформлен двумя способами, в частности:
договор составляет нотариус по стандартному образцу;договор составляется адвокатом, затем заверяется у нотариуса.
При этом важно учесть:
брачный договор вступает в силу с момента заключения и не распространяется на имущество, нажитое до этого момента;его заключение не является обязательным;никто не может подписывать договор принудительно.
В России также можно заключить брачный договор. А вот можно ли его оспорить? Об этом рассказал адвокат Михаил Салкин.