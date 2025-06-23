Постучись в его дверь: как выйти замуж за турка и что важно знать до свадьбы

Несмотря на то что в кино турецкие мужчины холодные и неприступные, будто их не интересуют отношения, в реальности они могут быть примерными семьянинами, но только если действительно любят. Когда влюбленный восточный мужчина говорит, что сможет обеспечить семью всем необходимым, — он не врет. Туркам свойственно ни в чем не отказывать женщине и своим детям.