Певцу Валерию Меладзе исполнилось 60 лет

После этого Меладзе подвергся жесткой критике со стороны российских общественных и политических деятелей. В частности, лидер фракции «Справедливая Россия», депутат Сергей Миронов призвал лишить музыканта всех званий: «Его поведение достойно осуждения. По-настоящему российский артист так себя вести не может и не должен. Он сидит на двух стульях, пытаясь “урвать” со всех сторон. Пора бы определиться. Хотя, судя по поведению, этот “артист” свою сторону выбрал. Предлагаю лишить Меладзе всех имеющихся у него званий. Это будет честно и справедливо». Позже сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева предложила лишить Меладзе российского гражданства, а глава Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов потребовал признать певца иноагентом.