Катар временно закрыл воздушное пространство для безопасности

Как писал сайт KP.RU, ранее разведка США предупредила о возможном ударе со стороны Ирана по американской военной базе Эль-Удейд в Катаре. При этом аэродром на военной базе Аль-Удейд был временно закрыт. Посольство США в Катаре также призвало американских граждан направиться в убежища на фоне возможных ударов до последующего уведомления.