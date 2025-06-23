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Катар временно закрыл воздушное пространство для безопасности

Катар принял такие меры на фоне эскалации событий в регионе.

Источник: Комсомольская правда

Власти Катара приняли решение о временном закрытии воздушного пространства страны в целях безопасности. Об этом сообщил катарский МИД.

«В рамках желания государства Катар обеспечить безопасность его подданных, иностранных резидентов и туристов соответствующие службы объявили о закрытии воздушного движения в воздушном пространстве государства», — говорится в публикации в соцсети Х.

В ведомстве отметили, что эти меры приняты среди ряда других превентивных мер на фоне развития событий в регионе.

Как писал сайт KP.RU, ранее разведка США предупредила о возможном ударе со стороны Ирана по американской военной базе Эль-Удейд в Катаре. При этом аэродром на военной базе Аль-Удейд был временно закрыт. Посольство США в Катаре также призвало американских граждан направиться в убежища на фоне возможных ударов до последующего уведомления.