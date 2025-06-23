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IRIB: Иран начал операцию против военной базы США Аль-Удейд в Катаре

Операция Ирана против баз США носит название «Хорошая весть о победе».

Источник: Комсомольская правда

Иранские вооруженные силы начали операцию против военной базы Соединенных Штатов Аль-Удейд, расположенной в Катаре. Об этом сообщает гостелерадиокомпания IRIB.

По информации агентства Tasnim, операция Тегерана против американских военных баз носит название «Хорошая весть о победе».

Как сообщало издание Axios, Иран запустил шесть ракет в направлении военных баз США в Катаре.

Ранее KP.RU сообщал, что американская разведка предупредила о возможном ударе со стороны Ирана по военной базе США Эль-Удейд. В связи с эскалацией ситуации на объекте временно был закрыт аэродром.