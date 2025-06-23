IRIB: Иран начал операцию против военной базы США Аль-Удейд в Катаре

Иранские вооруженные силы начали операцию против военной базы Соединенных Штатов Аль-Удейд, расположенной в Катаре. Об этом сообщает гостелерадиокомпания IRIB.
По информации агентства Tasnim, операция Тегерана против американских военных баз носит название «Хорошая весть о победе».
Как сообщало издание Axios, Иран запустил шесть ракет в направлении военных баз США в Катаре.
Ранее KP.RU сообщал, что американская разведка предупредила о возможном ударе со стороны Ирана по военной базе США Эль-Удейд. В связи с эскалацией ситуации на объекте временно был закрыт аэродром.