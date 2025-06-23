Президент Абхазии сделал заявление после скандала с чиновницей Минтуризма

Президент Абхазии Бадра Гунба прокомментировал скандал вокруг некорректного высказывания сотрудницы Минтуризма о благосостоянии туристов, приезжающих в Абхазию. О ситуации глава республики высказался в понедельник на встрече с министром туризма.
Гунба заявил, что гостей по достатку делить недопустимо. Он также отметил, что в Абхазии всегда радовались каждому туристу, так как это «символ мира и возвращения к жизни».
Президент также выразил уверенность, что любовь миллионов людей к Абхазии, не будет омрачена «необдуманными словами чиновников».
Ранее министр туризма Астамур Логуа сообщил, что сотрудница, чье высказывание вызвало общественное возмущение, освобождена от должности.
Напомним, сотрудница Минтуризма республики Кристина Лакербая на встрече «Абхазского союза туристов» заявила, что бюджетные туристы не станут покупать сувениры и сельхозпродукцию. Она заявила, что сегодня страна принимает туристов, которые приезжают отдохнуть «за 300 рублей».
Ее высказывание вызвало общественный резонанс. Логуа заявил, что высказанное мнение не является официальной позицией ведомства, а цитата была вырваны из контекста.