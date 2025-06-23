Эксперт объяснил, где лучше всего собирать грибы

— Мы сейчас имеем уникальную грибную волну, последнюю такую я помню, лет 10 назад, если не больше. Когда первая летняя волна, вместо того, чтобы длиться неделю или две, как положено, началась в конце мая и, судя по всему, будет идти до начала июля, — пояснил эксперт.