Эксперт объяснил, где лучше всего собирать грибы

Грибной сезон в России постепенно раскачивается. В лесах массово растут лисички, сыроежки и белые. Вместе с привычными летними грибами неожиданно начали появляться и осенние. Миколог Михаил Вишневский рассказал, с чем связана такая аномалия и где сейчас лучше всего собирать грибы. Об этом пишет «Царьград».
— Мы сейчас имеем уникальную грибную волну, последнюю такую я помню, лет 10 назад, если не больше. Когда первая летняя волна, вместо того, чтобы длиться неделю или две, как положено, началась в конце мая и, судя по всему, будет идти до начала июля, — пояснил эксперт.
По словам Вишневского, необычная грибная активность — результат погоды с резкими колебаниями температуры, ночными заморозками и сменой влажности. Эти условия дали грибнице сигнал к активному росту.
Миколог посоветовал любителям тихой охоты поспешить. По прогнозам, грибной бум закончится к началу июля, а осенью урожай может быть слабым. Причиной станет переутомление грибницы, которая уже выдала слишком много плодов.
Лучшие места для сбора грибов — это лесные опушки, где поле переходит в лес. Также много грибов бывает на старых заброшенных пастбищах, где теперь растут березы, сосны и ели, посоветовал эксперт.