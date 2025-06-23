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Эксперт объяснил, где лучше всего собирать грибы

Миколог Вишневский: Накрывшая Россию грибная волна — результат погоды.

Источник: Комсомольская правда

Грибной сезон в России постепенно раскачивается. В лесах массово растут лисички, сыроежки и белые. Вместе с привычными летними грибами неожиданно начали появляться и осенние. Миколог Михаил Вишневский рассказал, с чем связана такая аномалия и где сейчас лучше всего собирать грибы. Об этом пишет «Царьград».

— Мы сейчас имеем уникальную грибную волну, последнюю такую я помню, лет 10 назад, если не больше. Когда первая летняя волна, вместо того, чтобы длиться неделю или две, как положено, началась в конце мая и, судя по всему, будет идти до начала июля, — пояснил эксперт.

По словам Вишневского, необычная грибная активность — результат погоды с резкими колебаниями температуры, ночными заморозками и сменой влажности. Эти условия дали грибнице сигнал к активному росту.

Миколог посоветовал любителям тихой охоты поспешить. По прогнозам, грибной бум закончится к началу июля, а осенью урожай может быть слабым. Причиной станет переутомление грибницы, которая уже выдала слишком много плодов.

Лучшие места для сбора грибов — это лесные опушки, где поле переходит в лес. Также много грибов бывает на старых заброшенных пастбищах, где теперь растут березы, сосны и ели, посоветовал эксперт.