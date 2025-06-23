Историю предложили сделать обязательным предметом для поступления в вуз

Предложение о пересмотре требований к поступлению в вуз для будущих гуманитариев поступило от ректора МГИМО Анатолия Торкунова. Случилось это во время беседы президента с авторами учебников по истории. Там академик обратил внимание президента, что в настоящее время значительная часть абитуриентов, поступающих на гуманитарные и социально-экономические специальности, сдают обществознание. Но важнее было бы, если бы школьники лучше готовились по истории. Ведь получается, что в выпускных классах в основном налегают на предметы, по которым предстоит сдавать ЕГЭ. А так как для гуманитарных специальностей нужен в основном предмет «Обществознание», то история уходит в сторону. И изучается для галочки. Получается, что школьники выходят во взрослую жизнь без знаний о важнейших исторических событиях, без понимания сути и процессов явлений. Поэтому историю важно вынести в обязательные предметы.