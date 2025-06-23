Историю предложили сделать обязательным предметом для поступления в вуз

Экономист, который не знает своей истории, не имеет будущего. Так, перефразируя Ломоносова, можно сказать о новом предложении, прозвучавшем в Кремле. Ректор ведущего гуманитарного института предложил сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступления на гуманитарные и социально-экономические направления в вузы. Инициативу поддержал Владимир Путин. «Я сдавал историю, когда поступал в университет», — рассказал президент.
Предложение о пересмотре требований к поступлению в вуз для будущих гуманитариев поступило от ректора МГИМО Анатолия Торкунова. Случилось это во время беседы президента с авторами учебников по истории. Там академик обратил внимание президента, что в настоящее время значительная часть абитуриентов, поступающих на гуманитарные и социально-экономические специальности, сдают обществознание. Но важнее было бы, если бы школьники лучше готовились по истории. Ведь получается, что в выпускных классах в основном налегают на предметы, по которым предстоит сдавать ЕГЭ. А так как для гуманитарных специальностей нужен в основном предмет «Обществознание», то история уходит в сторону. И изучается для галочки. Получается, что школьники выходят во взрослую жизнь без знаний о важнейших исторических событиях, без понимания сути и процессов явлений. Поэтому историю важно вынести в обязательные предметы.
Но это не означает, что потребуется полностью отказаться от обществознания. Часть вопросов по этому предмету войдет и в ЕГЭ по истории. Ректор предложил две пропорции: 80 к 20% или 90 к 10%.
Торкунов обозначил проблему и для технических вузов. На первом курсе студенты всех направлений в обязательном порядке изучают всемирную историю. Но цифры и факты обрушиваются на неподготовленных студентов как снег на голову. Ведь базовой подготовки по истории у них нет: в выпускных классах они также налегали на физику и математику.
В ответ на предложение ректора президент вспомнил, что когда он поступал в университет, то тоже сдавал историю.
Известно, что Владимир Путин окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. Сегодня для поступления на юридический факультет история сдается по выбору. В списке обязательных предметов для будущих юристов значится обществознание. Так же как и на большинстве юридических специальностей в других вузах.
Но стоит отметить, что предложение ректора прозвучало только о введении обязательного ЕГЭ по истории для поступающих на гуманитарные и социально-экономические направления. Самые востребованные профессии здесь — экономист, социолог, менеджер, финансовый аналитик, филолог, журналист. При поступлении на эти профессии и сейчас можно в качестве предмета по выбору сдавать ЕГЭ по истории. Но это не является обязательным. Наряду с историей можно предложить и баллы по обществознанию, иностранному языку, на ряде направлений — географию, математику, если она не является обязательной.
Пока видится, что суть предложения — это убрать вариативность.
Как и когда будет реализована эта инициатива, пока неизвестно. Ректор МГИМО призвал делать это не сразу, а постепенно двигаться в этом направлении.
Призыв вполне обоснован. Изучение истории — процесс глубинный. Предмет надо не только знать, но и понимать. Достаточно сложно выучить такой массив информации за пару лет перед вступительным экзаменом. Но уже с 1 сентября 2025 года в расписании 6−8-х классов появятся три урока истории в неделю. Раньше их было всего два. Лишние 48 минут добавятся за счет обществознания: этот предмет, наоборот, уберут из программы. Его изучение начнется только с 9-го класса.
С высказанными предложениями учителя истории в целом согласны. Преподаватель Классического пансиона МГУ им. М. В. Ломоносова Анна Борисова отметила, что мышление, знание ключевых событий и понимание закономерностей развития общества — это базис для любой гуманитарной специальности.
Но если история становится почти обязательным предметом для поступления в гуманитарный вуз, то надо уделить внимание и методам преподавания: сделать так, чтобы ученики не зубрили из-под палки, а научились понимать исторические процессы.
Эксперт считает, что надо подумать и об изменении экзаменационного процесса.
— Если история действительно важна как база гуманитарного образования (и с этим трудно спорить), то нужно не только делать ее экзаменом по умолчанию, но и продумывать новые форматы экзамена, где проверяется не зубрежка, а умение размышлять, анализировать источники, сопоставлять, — считает Анна Борисова.