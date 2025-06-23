«Страдает потерей памяти!»: в Кумертау разыскивают пропавшего 65-летнего мужчину

В башкирском городе Кумертау разыскивают 65-летнего Рафаэля Валеева. Об этом рассказали активисты поискового-спасательного отряда «ARTUS».
23 июня примерно в 11:00 мужчина ушел с остановки на улицы Бабаевская в неизвестном направлении. Рафаэль Нажипович был одет в светлую куртку, коричневую кепку и синие штаны с белыми полосками.
— Страдает потерей памяти! — сообщается в ориентировке.
Волонтеры «ARTUS» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8−937−49−05−100, 02 или 112.
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