«Отличная командная работа». Келлог прокомментировал встречу с Лукашенко

Ранее пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт сообщила, что круг тем на состоявшихся 20 июня переговорах Президента Беларуси Александра Лукашенко и спецпосланника Президента США Кита Келлога был максимально актуальный. В частности, говорили об Украине и Ближнем Востоке, о взаимодействии Беларуси с Россией и Китаем, о санкционной политике США и ЕС в отношении Беларуси, России и других государств. -0-