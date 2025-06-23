Ричмонд
+34°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Отличная командная работа». Келлог прокомментировал встречу с Лукашенко

«Наша делегация встретилась с лидером Беларуси Лукашенко и его командой. Джон Коул (заместитель Келлога. — Прим. БЕЛТА) провел обсуждения по двусторонним отношениям США и Беларуси», — написал Кит Келлог.

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпосланник Президента США по Украине Кит Келлог в соцсети X прокомментировал встречу c Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

«В целом отличная командная работа. Наша делегация встретилась с лидером Беларуси Лукашенко и его командой. Джон Коул (заместитель Келлога. — Прим. БЕЛТА) провел обсуждения по двусторонним отношениям США и Беларуси», — написал он.

Келлог добавил, что в числе обсуждаемых тем был также конфликт в Украине.

Переговоры Лукашенко и Келлога длились более 6 часов. Эйсмонт рассказала подробности.

Ранее пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт сообщила, что круг тем на состоявшихся 20 июня переговорах Президента Беларуси Александра Лукашенко и спецпосланника Президента США Кита Келлога был максимально актуальный. В частности, говорили об Украине и Ближнем Востоке, о взаимодействии Беларуси с Россией и Китаем, о санкционной политике США и ЕС в отношении Беларуси, России и других государств. -0-

Узнать больше по теме
Кит Келлог: биография отставного генерала, ставшего спецпосланником на Украине
В новой администрации Белого дома Дональда Трампа много интересных личностей с уникальным опытом. Один из таких — бывший военнослужащий Кит Келлог, который теперь занимается вопросом урегулирования конфликта на Украине. Рассказываем, что это за человек и какую карьеру он построил.
Читать дальше