«Отличная командная работа». Келлог прокомментировал встречу с Лукашенко

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпосланник Президента США по Украине Кит Келлог в соцсети X прокомментировал встречу c Президентом Беларуси Александром Лукашенко.
«В целом отличная командная работа. Наша делегация встретилась с лидером Беларуси Лукашенко и его командой. Джон Коул (заместитель Келлога. — Прим. БЕЛТА) провел обсуждения по двусторонним отношениям США и Беларуси», — написал он.
Келлог добавил, что в числе обсуждаемых тем был также конфликт в Украине.
Переговоры Лукашенко и Келлога длились более 6 часов. Эйсмонт рассказала подробности.
Ранее пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт сообщила, что круг тем на состоявшихся 20 июня переговорах Президента Беларуси Александра Лукашенко и спецпосланника Президента США Кита Келлога был максимально актуальный. В частности, говорили об Украине и Ближнем Востоке, о взаимодействии Беларуси с Россией и Китаем, о санкционной политике США и ЕС в отношении Беларуси, России и других государств. -0-