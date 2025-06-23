Axios: Иран атаковал военную базу США в Катаре

Иранская сторона начала атаку на военную базу Соединенных Штатов в Катаре. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщили в зарубежных СМИ.
Согласно информации от издания Axios, Тегеран запустил шесть ракет по военной базе Вашингтона Эль-Удейд, находящейся на территории Катара.
Утром того же дня стало известно, что американская военная база в Сирии также подверглась атаке. Военный центр расположен в провинции Эль-Хасака на северо-востоке страны. Об этом сообщили в СМИ, и официального подтверждения информации на момент публикации материала не было.
Ранее в СМИ появлялись данные, что Иран якобы готовился атаковать базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, если страна присоединится к Израилю в ходе нынешнего витка эскалации. Среди чиновников растет страх о расширении конфликта, пока Израиль давит на Белый дом, чтобы добиться вмешательства США.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее заявил, что расположенные под землей ядерные объекты Ирана получили максимальный ущерб в результате проведенной ВВС США операции. Он также сообщил о возможности смены власти в Иране, если Тегеран не сможет «сделать страну вновь великой».